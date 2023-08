Claudio Cecchetto non ha dubbi… il successore di Amadeus al Festival di Sanremo potrebbe essere un’altra sua scoperta

La paura talent scout, soprattutto in ambito televisivo e musicale, viene più di 40 anni viene associata ad una manciata di nomi. Tra questi sicuramente uno dei principali è quello di Claudio Cecchetto che nei giorni scorsi, intervistato da FanPage, ha parlato anche del dopo Amadeus al Festival di Sanremo, e del sogno di un ritorno in tv del Festivalbar.

Alcuni dei nomi dei talenti scoperti e lanciati da Claudio Cecchetto nel corso degli anni? Fiorello, 883, Amadeus, Dj Francesco, Finley, Gerry Scotti e molti altri ancora.

Partendo dal Festival della Canzone Italiana, manifestazione che il professionista ha presentato per tre anni (1980, 1981 e 1982), oltre ad aver ricoperto per molte volte il ruolo di giurato e aver condotto un’edizione di Sanremo Giovani e l’esperimento Baudiano del 2002, Destinazione Sanremo, Cecchetto ha parlato dell’ottimo lavoro fatto da Amadeus e detto chi, secondo lui, potrebbe essere il suo successore nel 2025:

“Per come la vedo io, squadra vincente non si cambia. A queste eventualità bisogna pensare se ci sono motivi per un cambio, per come vedo io Sanremo, non avverto questa necessità. Se Amadeus deciderà per una pausa, allora si vedrà.”

E sul possibile successore di Ama non ha dubbi… un’altra sua scoperta:

“Gerry Scotti lo meriterebbe ma il problema è una questione di aziende. Bisognerebbe fare un’eccezione come han fatto con Maria De Filippi. Lui è lo zio d’Italia e con lui si porterebbe sicuramente a casa un grande Festival”

Una proposta interessante ma che potrebbe incontrare molte difficoltà in quanto Gerry Scotti è considerato un volto Mediaset mentre la Rai potrebbe continuare a voler scegliere di puntare sui propri talent come Carlo Conti.

Nel corso dell’intervista con Andrea Parrella Claudio Cecchetto ha ricordato anche il Festivalbar, la grande manifestazione dell’estate che ha condotto per cinque anni. Con più edizioni presentato solo il Patron Vittorio Salvetti e, a pari merito, i pupilli Amadeus e Gerry Scotti.

Della grande manifestazione dell’estate assente dagli schermi dal 2007, si parla ancora oggi con nostalgia (per esempio nella super hit Italodisco dei The Kolors):

“[…] farlo ripartire è difficile, ma indubbiamente il marchio è diventato un ricordo. È solo la proprietà del marchio a poter rinverdire o reinventare il Festivalbar, non certo la televisione […] una manifestazione del genere costa ed è complesso, però io sono dell’idea che mai dire mai.”

Tra l’altro lo scorso anno, al debutto del figlio Jody Cecchetto come conduttore del Power Hits Estate di Rtl 102.5, Cecchetto ha definito l’evento il vero erede del Festvalbar.

Lo scorso anno