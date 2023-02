Sanremo 2023 duetti

Dopo le prime tre serate in cui gli artisti in gara a Sanremo 2023 hanno eseguito il loro brano in gara, stasera si svolgerà la serata dei duetti. E’ stato svelato l’ordine di uscita di stasera.

Apriranno la serata Ariete feat. Sangiovanni e chiuderanno i Colla Zio con Ditonellapiaga.

