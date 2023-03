Sanremo 2023: i 28 brani in gara superano 300 milioni di stream su Spotify in un solo mese

Sanremo 2023 classifica canzoni su Spotify ad un mese dal rilascio.

Il Festival di Sanremo ha avuto inizio esattamente, giorno più giorno meno, un mese fa.

In questi giorni abbiamo già visto come le certificazioni FIMI, che sommano streaming premium e vendita digitale, hanno portato certificazioni a 10 dei 28 brani in gara.

Ma com’è la situazione su Spotify, la piattaforma streaming più utilizzata in Italia (nonché l’unica che dà l’accesso ai numeri degli ascolti di ogni singolo brano)?

Le 28 canzoni in gara al Festival di Sanremo 2023 hanno superato quota 300 milioni di stream in un solo mese. Per l’esattezza 300.009.479 con una media di 10.714.626 stream a canzone (in realtà al momento sono undici su ventonno i brani che hanno superato 10 milioni di streaming).

Va detto che ci sono tre canzoni, le tre arrivate sul podio ovvero Due vite di Marco Mengoni, Cenere di Lazza e Supereroi di Mr. Rain che da sole fanno quasi un terzo degli stream totali. Terzo che si raggiunge aggiungendo la donna più streammata del Festival, Madame.

Ma andiamo a conoscere nel dettaglio la classifica Spotify dei brani di Sanremo aggiornata al 4 marzo 2023. Cliccate in basso su continua.