L’elenco completo di tutti gli autori dei brani in gara al Festival di Sanremo 2023

Sanremo 2023 autori brani in gara, la lista definitiva.

Mancano venti giorni all’inizio del Festival di Sanremo e il prossimo grande appuntamento, per la stampa così come per i lettori, saranno gli ascolti in anteprima dei brani in gara che avverranno lunedì 16 gennaio.

È anche il momento di scoprire tutti gli autori delle canzoni in gara. Qualcuno ve lo avevamo spoilerato noi nel 2022 in questo articolo, altri li aveva detti lo stesso Amadeus durante la finale di Sanremo Giovani con i big presenti per annunciare i titoli dei propri brani. Una scelta, quella del direttore artistico, criticata in quanto ha messo in risalto autori noti a discapito di altri meno noti.

Tra l’altro questo sembra l’anno dei frontman delle band. Se Kekko Silvestre co-firma ovviamente il brano della sua band, i Modà, abbiamo anche Damiano David dei Måneskin per Mara Sattei, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari per Leo Gassmann e Francesco Bianconi dei Baustelle per Anna Oxa.

L’autore che ha partecipato alla scrittura della maggior numero dei brani è Davide Simonetta. Tre le canzoni che lo vedono comparire come autore (Marco Mengoni, Rosa Chemical e Tananai). Secondo posto a pari merito per Jacopo Ettorre, Federica Abbate, Giorgio Pesenti, Paolo Antonacci, Davide Petrella e V. Centrella.

Presenti poi alcuni cantautori molto amati dalla critica come Calcutta e Bianco.

