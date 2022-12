Festival di Sanremo 2023. Scopriamo gli autori... tra loro anche il frontman della band rivelazione della musica italiana

Festival di Sanremo 2023 autori canzoni.

Il 16 dicembre nel corso della finalissima di Sanremo giovani, evento trasmesso in prima serata su Rai 1 che vedrà 6 dei 12 artisti in gara diventare big entrando nel cast di Sanremo 2023, saranno presenti anche i 22 artisti già scelti per la gara e, per l’occasione, oltre al titolo della propria canzone sveleranno anche gli autori.

Un’altra importante mossa di Amadeus, da sempre attento a tutti gli aspetti musicali dei brani in gara, che così facendo sdoganerà finalmente anche l’importanza degli autori delle canzoni. Se quest’ultimi infatti sono sempre nominati prima dell’esibizione durante il Festival, va detto che Amadeus tiene a specificarli uno per uno anche durante la presentazione con ascolto in anteprima riservato alla stampa delle canzoni.

Andiamo a scoprire qualche anticipazione sulle canzoni del Festival di Sanremo 2023.

Sanremo 2023 autori canzoni

Diversi artisti in gara sono cantautori e pertanto molto probabilmente avranno scritto interamente, o in gran parte, i loro brani.

Per esempio Gianluca Grignani, ad oggi autore unico di ogni sua canzone pubblicata dal 1995 ad oggi (o quasi) ma anche Ultimo, Ariete, Madame, Levante, i Coma Cose (con i produttori Mamakass), Colapesce con Dimartino, Modà e, nel mondo del rap, Articolo 31, Lazza (con Dardust), Rosa Chemical e Tananai.

Poi ci sono le grandi voci. Da Anna Oxa a Giorgia… e se per la prima iMusicfun ha avanzato l’ipotesi che il brano sia stato scritto dal re degli autori per le interpreti femminili italiane, Ivano Fossati, per la seconda vige ancora il più assoluto mistero. L’ultimo singolo, Normale, porta la firma anche di Mahmood. Per il brano di Sanremo le nostre fonti indicherebbero il coinvolgimento di uno dei cantautori più particolari della musica indie italiana, Bianco che, ricordiamo, curò anche la produzione del primo album di Levante, Manuale distruzione.

Amadeus ha già svelato da Fiorello a Viva Rai 2 che il brano del debutto in gara al Festival dei Cugini di campagna porta la firma de La Rappresentante di lista. Il duo arriva così alla quarta presenza consecutiva nei Festival di Ama: nel 2020 furono infatti ospiti nella serata dei duetti con Rancore, nel 2021 e 2022 hanno partecipato in gara, e quest’anno tornano in veste di autori.

Una presenza importante tra gli autori sarà quella dell’autrice più certificata della storia della musica italiana. Nota per i tormentoni estivi ma anche per le collaborazioni con i rapper, da Marracash a Emis Killa, e co-autrice di molti brani di Michele Bravi. Parliamo ovviamente di Federica Abbate.

La penna di platino della musica italiana, soprannome da noi coniato diversi anni fa per lei, firma tra gli altri il brano di Elodie (presente anche Jacopo Ettorre e Francesco “Katoo” Catitti), quello del ritorno di Paola & Chiara, con il giovane e lanciatissimo Alessandro La Cava e Merk & Kremont, e quello di Mr. Rain insieme allo stesso artista e a Lorenzo Vizzini.

Ancora non si hanno notizie certe sul brano di Marco Mengoni che dovrebbe vedere tra gli autori, ma il condizionale è d’obbligo, oltre all’artista stesso, Takagi & Ketra e Paolo Antonacci.

Un’altra bomba sarebbe la canzone di Leo Gassmann. Autore del pezzo sarebbe infatti Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.

Ma le sorprese sono dietro l’angolo… del resto Amadeus lo ha dichiarato: “Vi accorgerete degli autori particolari. Grandi artisti che hanno scritto i testi dei brani in gara.”