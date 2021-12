I Big di Sanremo 2022? Un noto settimanale ci riprova e lancia la sua lista... nulla di non già letto ovunque. Ecco i nomi più papabili

Sanremo 2022 big in gara… mancano ormai solo due settimane all’annuncio del cast del Festival di Sanremo, 22 nomi che saranno annunciati il 15 dicembre in prima serata su Rai 1 a Sanremo Giovani 2021.

Nella stessa serata saranno ascoltati e gareggeranno i 12 artisti in gara tra i giovani e, a fine serata, due di loro verranno scelti da Amadeus e dalla Commissione Musicale del Festival (con votazione separata del valore del 50% per ognuno) e si aggiungeranno ai 22 Big in gara andando a comporre il cast definitivo della kermesse in onda a febbraio su Rai 1.

Nella giornata dell’01 dicembre il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, ha lanciato la sua lista di nomi, una lista che si è presto diffusa su tutto il web e che viene data per certo. Una cosa che era già stata fatta due anni fa con il risultato di prendere 18 nomi su 24, più o meno lo stesso numero che da anni indovinano tutti i siti web di settore, il nostro compreso, senza particolari proclami.

Quest’anno il settimanale ha deciso di limitarsi a 16 su 22.

In ogni caso in queste settimane noi abbiamo analizzato i Rumors e le notizie trapelate, come ogni anno, tra gli addetti ai lavori con diversi articoli. L’ultimo approfondito lo trovate qui.

Ora, a due settimane dall’annuncio e col termine di presentazione dei brani scaduto proprio oggi, 1 dicembre. Andiamo a stilare una lista dei possibili 22 nomi in gara, anzi 24, perché siamo convinti che che Amadeus potrebbe decidere di portare il numero totale degli artisti in gara da 22 big + due giovani promossi a 24 big + 2 giovani promossi. Vedremo…

Ovviamente i nomi che troverete a seguire sono una lista frutto di Rumors e ricerche incrociate e non la lista ufficiale dei Big in gara al Festival di Sanremo 2022. Per quella dovrete aspettare il 15 dicembre.

Cliccate in basso su continua per la lista.