Sangiovanni, il ritorno a Sanremo apre le porte al nuovo album e ad un nuovo concerto al Forum

Come svelato ieri al Tg1 da Amadeus con l’annuncio del cast del Festival di Sanremo 2024 (qui il cast) Sangiovanni torna in gara nella kermesse musicale più ambita d’Italia.

Il giovane cantautore torna a due anni di distanza dal debutto avvenuto con “Farfalle“, canzone che non solo è nella Top 5 dei brani più certificati dei quattro Festival di Sanremo di Ama con oltre mezzo milione di copie, ma brano che ha anche permesso a Sangiovanni di ottenere un grande successo e certificazioni all’estero, in Svizzera e in Spagna con “Mariposas” feat. Aitana.

Il brano ha permesso a Sangio di pubblicare anche il suo secondo album, “Cadere volare“. Il ritorno sul palco dell’Ariston del cantautore di casa Sugar Music lanciato da Amici aprirà le porte al suo ritorno con un nuovo album, il terzo contando anche l’EP di debutto, in uscita nel 2024, e con un concerto al Mediolanum Forum di Assago, il secondo della sua carriera.

Sangiovanni ha annunciato tutte queste novità con un video sui social che lo mostra più maturo, anche meno vestito, e al fianco di una ragazza (da tempo è finita la sua storia con la ballerina di Amici Giulia Stabile). Nel video si annuncia per Sanremo 2024 il nuovo disco, ancora senza titolo, un singolo in uscita a breve e il concerto al Forum fissato per ottobre 2024 in una data non ancora svelata.

Foto di copertina di Federico Hurth.