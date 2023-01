Sangiovanni: un 2022 in musica da incorniciare, anche all’estero

Il 2022 è stato l’anno in cui Sangiovanni, vincitore della categoria canto di Amici di Maria De Filippi, ha dovuto confermare il successo che il talent show più seguito d’Italia gli ha regalato. Un risultato non scontato guardando i precedenti di alcune annate passate e l’arrivo dei nuovi talenti del prgramma.

Ciò nonostante Giovanni Pietro Damian, vent’anni compiuti il 9 gennaio scorso, non solo è riuscito a rimanere sulla cresta dell’onda ma è riuscito a farlo pubblicando un disco molto più profondo e difficile, a primo ascolto, del precedente.

Certo, il singolo Farfalle con cui ha gareggiato al Festival di Sanremo 2022 gli ha dato un ottimo slancio ma Cadere volare non si può non considerare un buon disco pop, sincero e che mette in luce nei testi anche aspetti inediti del cantautore (qui la nostra recensione).

Non si può neanche ignorare che, in 21 anni di Amici (l’edizione di quest’anno è la 22esima) il giovane artista è stato il primo cantante di Amici a conquistare certificazioni all’estero, risultato mai riuscito prima nemmeno da, per fare un nome, Alessandra Amoroso, che qualche anno fa lanciò un disco in Sudamerica.

Il singolo Farfalle, il quarto singolo più venduto in Italia nel 2022 nonché ottava canzone più utilizzata in Italia su TikTok (e quinto posto per il video su Vevo Italia) ha ottenuto nella sua versione in spagnolo, Mariposas cantata in duetto con Aitana, tre dischi di platino per oltre 180.000 copie.

Il brano inoltre è stato il più trasmesso nelle radio spagnole per sei settimane e il video del pezzo è il sesto più visualizzato in Spagna su Vevo nell’anno appena conclusosi.

Una serie di risultati che, sommati ai due dischi di platino in Svizzera (per Malibù e Farfalle) e al sesto posto come artista più visto su Vevo Italia, non possono che far ben sperare per il futuro di Sangiovanni che, molto probabilmente, potrebbe tornare già nel 2023 con un nuovo progetto discografico sempre per Sugar Music.