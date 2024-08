Sal Da Vinci, “Rossetto e Caffè” raggiunge nuovi traguardi e diventa sempre più virale su TikTok

Con oltre 2 milioni 800 mila stream, Rossetto e Caffè – il nuovo singolo di Sal Da Vinci, pubblicato lo scorso 14 giugno – raggiunge nuovi traguardi e diventa sempre più virale su TikTok dove, con il suono del brano, sono stati realizzati circa 152 mila video.

Ma non è tutto! I diversi remix del brano risuonano infatti sempre di più anche nelle discoteche estive.

A partire dalla scorsa settimana, con questo brano – che viene ascoltato con maggiore frequenza a Napoli, Milano e Roma – Sal Da Vinci è inoltre presente nella copertina Napoli Centro di Spotify, dove lo ritroviamo anche in 50esima posizione nella Top 50 Italia dei brani più ascoltati nella nostra penisola.

Rossetto e Caffè è infine presente anche nella classifica FIMI relativa ai singoli più venduti, dove occupa la posizione numero 51.

Risultati, questi, che si aggiungono a quelli dello scorso mese, quando il brano era #11 nella Viral 50 Italia Spotify, #1 nella Local Pulse Naples Spotify, #50 nella Top 100 Singoli YouTube Music e #16 nella sezione Tendenze per la musica di YouTube.

SAL DA VINCI, “ROSSETTO E CAFFè”: TESTO DEL BRANO

Ma che serata, da solo o in compagnia

Quanto ho bevuto senza te

Mi lascio dietro la musica che c’è

Ho bisogno adesso di sentire te

Spero solo che tu non ti arrabbi di più

Come hai fatto già prima con me

E poi se ti richiamo è perché ho voglia di te

Di te che mi conosci e sai ca mor’ per te

Dimmi solo se vuoi, io ci sono stanotte, ogni notte

Tu chiama e je corru addu ‘te

E adesso le mie labbra sanno solo di te

È un gusto dolce e amaro, tra rossetto e caffè

Sei la mia gelosia

Sei passione, dolore e follia

Guarda che luna, prima di andare via

Vuole vederti ancora mia

Un altro bacio, ‘na sigaretta je e te

Sembra quasi di fumare il tuo profumo

Tu sei molto di più, sulu tu e niente ‘cchiù

E dimmell’ ‘ca more pe’ me

E poi se ti richiamo è perché ho voglia di te

Di te che mi conosci e sai ca mor’ per te

Dimmi solo se vuoi, io ci sono stanotte, ogni notte

Tu chiama e je corru addu ‘te

E adesso le mie labbra sanno solo di te

È un gusto dolce e amaro, tra rossetto e caffè

Sei la mia gelosia

Sei passione, dolore e follia

E adesso le mie labbra sanno solo di te

È un gusto dolce e amaro, tra rossetto e caffè

Sei la mia gelosia

Sei passione, dolore e follia