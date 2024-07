Sal Da Vinci, numeri da capogiro per il nuovo singolo “Rossetto e caffè”

In poco più di due settimane “Rossetto e Caffè“, il nuovo singolo di Sal Da Vinci, è diventato un fenomeno virale sia sui social che in streaming, collezionando in pochi giorni oltre 10 milioni di views su TikTok e oltre 1 milione di views su YouTube.

Inoltre, con il suono del brano sono stati realizzati circa 60 mila TikTok. Per quanto riguarda le classifiche, invece, “Rossetto e Caffè” è #11 nella Viral 50 Italia Spotify, #1 nella Local Pulse Naples Spotify, #50 nella Top 100 Singoli YouTube Music e #16 nella sezione Tendenze per la musica di YouTube.

SAL DA VINCI: DA “ROSSETTO E CAFFè” ALL’UNIVERSAL TOUR

Quello di San Da Vinci è un successo fatto non solo di numeri e classifiche, ma anche di biglietti che si esauriscono velocemente sia online che al botteghino.

A questo proposito, il live alla Reggia di Portici di venerdì 5 luglio – che inaugurerà l’attesissimo UniverSal Tour, durante il quale l’artista sarà accompagnato da un’orchestra diretta dal Maestro Adriano Pennino e da due danzatori – è già sold-out e tutto il ricavato sarà devoluto all’Emanuele Onlus, un’associazione cattolica di beneficienza che si è prefissata l’obiettivo di costruire una casa di accoglienza per bambini abbandonati e malati a Giampilieri Marina, in provincia di Messina.