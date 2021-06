Rovazzi torna per l'estate con un nuovo duetto... sta per uscire "La nostra felicità" con Eros Ramazzotti

Rovazzi nuovo singolo. La nostra felicità è il titolo del nuovo brano, in arrivo nelle prossime settimane, di Fabio Rovazzi.

L’artista, che si definisce un “Non cantante” ma che in realtà è sempre riuscito a mettere a segno successi in tutti i campi in cui si è cimentato, dalla musica al cinema, torna così per riconquistare l’estate italiana, una stagione che dal 2016 lo ha visto protagonista.

Solo lo scorsa estate Rovazzi si è preso uno stop, feat. con Danti e Raf nel singolo del primo, Liberi, a parte. Fabio infatti affermò di non sentirsi in vena di nuova musica vista la situazione di pandemia mondiale ed emergenza sanitaria.

E per questa nuova canzone l’artista ha puntato davvero in alto con un duetto inaspettato…

ROVAZZI NUOVO SINGOLO

Dopo le hit da solista, Andiamo a comandare (cinque dischi di platino) e Tutto molto interessante (triplo disco di platino), entrambe del 2017, Rovazzi ha puntato tutto su duetti con artisti molto diversi tra loro e dal suo mondo musicale…

Nel 2017 ha fatto centro con Volare insieme a Gianni Morandi, quattro dischi di platino, l’anno successivo è arrivata Faccio quello che voglio in cui ha coinvolto Emma, Nek e Al Bano (doppio disco di platino) e nel 2019 Senza pensieri con J-Ax e Loredana Berté, certificata con il disco di platino.

E quest’anno? Nel 2021 Rovazzi si è spinto ancora più in là… il duetto sul brano La nostra felicità infatti sarà insieme ad uno dei cantanti italiani più amati al mondo, Eros Ramazzotti.

Ad annunciarlo è stato Fabio stesso che, nelle proprie storie Instagram si è mostrato in compagnia proprio di Eros…

IL NUOVO VIDEO

Negli ultimi anni l’artista ha diretto personalmente i suoi videoclip realizzando dei veri e propri cortometraggi che andranno a comporre un’unica storia, una trilogia per l’esattezza, che dovrebbe concludersi proprio con La nostra felicità.

Come vi spiegammo in questo articolo infatti il video di Volare rappresenta il prologo di questa storia, mentre Faccio quello che voglio e Senza pensieri sono rispettivamente il primo e il secondo capitolo.

Nelle sue storie Instagram Rovazzi ha inquadrato prima una piscina in cui sta girando con una camera Sony Venice oltre a delle macchine sportive di lusso per poi far apparire l’artista con cui duetterà, Eros Ramazzotti, e annunciando che domani alle 14 di giovedì 17 giugno sgancerà una seconda bomba. Tra l’altro Ramazzotti è già stato ospite del video di Faccio quello che voglio.

Insomma l’hype è alle stelle, non solo per la nuova canzone, ma anche per il videoclip che l’accompagnerà.