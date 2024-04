Rosa Linn, in radio arriva “Universe (Tra Marte e Venere)” con Alfa

Dopo il grande successo della speciale versione di “Snap” (brano certificato quattro volte disco di platino in Italia), che li ha visti uno al fianco dell’altra, Rosa Linn presenta il nuovo singolo “Universe (Tra Marte e Venere)” in collaborazione con Alfa, reduce da una più che positiva esperienza al Festival di Sanremo 2024, dove ha presentato il brano “Vai!“.

Già disponibile in tutti i digital store, il brano sarà disponibile in rotazione radiofonica a partire da venerdì 5 aprile e rinsalderà il legame tra la talentuosa cantautrice armena e il giovane cantautore multiplatino, che tornano a collaborare insieme per la realizzazione di questo nuovo singolo, che parla di nostalgia e del desiderio di creare un universo in cui tutte le stelle e i pianeti siano perfettamente allineati, così da poter raggiungere finalmente ciò che rende una persona completa.

“Esplorando il tema cosmico, ho scritto una strofa intrecciando elementi dell’universo e tracciando paralleli tra entità distanti (come Marte e Venere): un cenno alla mitologia, alla storia e ai corpi celesti“, racconta Alfa a proposito del brano, di cui ha riscritto in italiano una parte del testo. “Questa canzone è una testimonianza delle infinite possibilità di connessione“.

“UNIVERSE (TRA MARTE E VENERE)”: L’INCONTRO TRA ROSA LINN E ALFA

L’incontro artistico tra Rosa Linn e Alfa nasce quasi per caso, quando il giovane cantautore scrive alla cantautrice armena su Instagram per confessarle il suo amore per “Snap“, la canzone presentata dall’artista all’Eurovision Song Contest 2022. Da quel momento, inizia una fitta corrispondenza tra i due, che decidono in un secondo momento di creare insieme una nuova versione del brano originale, in cui Rosa conta per la prima volta anche in italiano.

“Ho realizzato solo di recente quanto sia la chiusura di un cerchio la pubblicazione di ‘Universe (tra Marte e Venere)‘ con Alfa“, racconta la Linn a proposito del nuovo singolo.

“Nella canzone che abbiamo scritto in Armenia c’è una piccola parte che dice: ‘fino a quando l’Universo ci riporta a casa’. Tutto questo è poetico! Alfa è speciale e non ce ne sono molti come lui rimasti in questo mondo. Vive e respira la sua arte… è un vero amico. Spero che questa canzone, come la nostra amicizia, abbia magia. Spero che colleghi persone da tutto il mondo e porti una connessione genuina attraverso la musica”.