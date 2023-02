Rondodasosa, a sorpresa ecco il nuovo singolo, “Ready 4 war”, e le date del tour

Rondodasosa Ready 4 war testo e significato.

Giovane artista con all’attivo 6 dischi di Platino, 8 dischi d’Oro e oltre 400 milioni di stream in meno di due anni di attività, Rondodasosa ha pubblicato a sorpresa READY 4 WAR, il nuovo singolo in collaborazione con il giovane talento ARTIE 5IVE.

Il nuovo brano va ad aggiungersi alla tracklist originale di TRENCHES BABY, l’album di debutto del “giovane Rondo” certificato Oro e pubblicato lo scorso 4 novembre 2022.

Nell’album, oltre questo nuovo singolo fresco di uscita, sono presenti una serie di singoli arricchiti con prestigiosi featuring come quelli con thasup, Ghali, Lazza, Capo Plaza, Vale Pain, Rose Villain e le stelle del rap internazionale Gazo e Russ Millions.

Rondodasosa READY 4 WAR significato del brano

La base del brano risulta molto energica e aggressiva ed il testo è una vera e propria dichiarazione di intenti da parte di Rondodasosa e Artie 5ive, pronti a difendere il proprio posto nella scena conquistato dopo mille difficoltà.

Tra le mille difficoltà rientrano anche i problemi di Rondodasosa con la legge. Le cronache raccontano che nel 2021, infatti, è stato sottoposto alla misura del Daspo in tutti i locali di Milano in seguito a una rissa, mentre nel 2022 è stato fermato dalle forze di polizia mentre guidava una Mercedes senza patente (mai conseguita) e senza documenti. A causa di questo fermo, Rondo è stato portato in Questura dove è stato denunciato con, in più, l’aggravante della resistenza a pubblico ufficiale.

Fatti che, di certo, gli hanno permesso di avere una nuova consapevolezza di se e lo hanno portato a scrivere questo brano, includendo il messaggio della resistenza anche nell’artwork del singolo.

Le loro storie e i colori dei due artisti, il blu e il rosso, si uniscono per dare forma anche nell’aspetto grafico a questo inedito legame fra il volto fresco della scena italiana Artie 5ive con uno dei più importanti del panorama attuale in Italia e in Europa.

Rondodasosa ready 4 war testo e audio

Gyard, stop playin’ with me

Nico-niss, I didn’t even know

So che questi neg*i prima o poi mi tradiranno

se non l’hanno già fatto

mi vogliono uccidere, spero che lo faranno

oppure vedranno sempre sta faccia da ca**o

Si vede da lontano che sei un raccomandato

mandano in tele gli stessi con i miei testi

Questa merda è gangsta sh*t

mi innamoro solo di una gangsta b*tch

chiaro che son preso male se non bevo Hennessy

ho fottuto così tante ho, why?

che sono diventate tutte enemies

che sia drill o trap, in questa merda ci metto impegno

tutta la mia squadra alza soldi, sembra un incendio

F*ck twelve, se la gang ti marca è un tiro a segno

SSG, we active, non ti conviene far beef, fratello

Non posso dire nulla nelle mie canzoni o me lo usano contro

ecco perché non capisci cosa dico, coglio’

fuori da ‘sto paese ho rispetto di G e di veri killer

siamo tutti amici finché stai fuori dal mio business

Alla postazione, allo spot, come un tabaccaio

nemico appostato, so che mi sta guardando

ma non farà un cazzo, ormai sono abituato

tanto trasporta il pacco fra, parlo come mangio

Parlo come mangio, mio fra’ non parla italiano

sangue sugli Amiri, butto il ferro in un cestino

al mio collo due vampire e sono fredde come un frigo

marche da bollo, tabacchi, stiamo marchiando il chilo

Farò fuori i vermi che mi intralciano il cammino

hai problemi, boy? Boy non sei mai stato al circo

parlo fry, pollo fritto

se mi odi, sei una merda e non puoi passeggiare in vico

non puoi passeggiare in vico

I primi a entrare con i chinga nello zaino in label

non vivi nella realtà, boy, vivi davanti a un desktop

rapper che si vantano, in due anni ho fatto fall off

finanzio i giovani di strada, non farti fare un dispetto

Adesso sono un V.I.P.

ops odiano, they wanna be like me

ringrazio Dio per la mia energy

fifty sulla Glock, li facciamo andare in ecstasy

La mia nuova tipa spaccia però è una brava ragazza

bang-bang sulla tua faccia di m*rda, spacca rotelle

zona rossa tutto l’anno, siamo in stato di emergenza

non vedi il 2030 e non è l’effetto serra

Effetto serra nella testa, un quartiere fatto di Gescal

abbiamo unito i set, swing bandana blue e red, ah

we ready for war, si vede che non fai sport

Nig*a, stop, nig*a, stop

SSG, MI nord

Il tour

Rondodasosa ha inoltre annunciato ufficialmente la partenza del TRENCHES TOUR, con cui da questo febbraio avrà l’occasione di presentare i brani estratti da TRENCHES BABY.

Di seguito tutti gli appuntamenti confermati:

24/02 – Zurigo, Svizzera – Flamingo

25/02 – Monaco, Germania – Pandora Club

01/03 – Copenaghen, Danimarca – Vega

03/03 – Roma, Italia – Orion

10/03 – Torino, Italia – Fuoriclasse Festival

12/03 – Milano, Italia – Fabrique

25/03 – Locarno, Svizzera – Vanilla

01/04 – Warsaw, Polonia – So Hard

06/04 – Toronto, Canada – Rebel

07/04 – Montreal, Canada – Théâtre Paradoxe

26/05 – Barcelona, Spagna – Fuego / Razzmatazz

5-7/07 – Portimão, Portugal – Rolling Loud Festival