Rondine torna con un manifesto generazione ed una richiesta ben precisa: “Prendimi Sul Serio”

Rondine, Prendimi Sul Serio: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in rotazione radiofonica e in tutte le principali piattaforme di streaming e download da oggi, venerdì 10 gennaio, Prendimi Sul Serio è il nuovo singolo di Rondine, accompagnato da un videoclip per la regia di Gabriele Rosciglione.

Prodotto da Marta Venturini e Marco Paganelli, il brano anticipa il primo album di inediti del cantautore romano, la cui uscita è prevista in primavera.

RONDINE, “PRENDIMI SUL SERIO”: significato DEL BRANO

Il brano è un manifesto generazionale, che polverizza le distanze immaginarie tra gli adulti e i ventenni di oggi, ricordandoci che non ci sono categorie umane, ma emozioni che attraversano la nostra vita e ci accomunano, a qualsiasi età.

Ed ecco che la frase rivelatrice del singolo è proprio: “Lo so che i grandi piangono il doppio dei bambini; è solo che non lo fanno vedere“.

Il brano è dunque un invito a prendere sul serio le paure, senza sminuirle, dando alle emozioni l’importanza che meritano.

“Questo brano é di tutti. È una canzone per chi rinuncia a ciò che sognava, per la sensazione di doversi adeguare agli equilibri della nostra società, in preda alla paura di essere soggetto ai giudizi, ai commenti. Alla fine ‘dimmi che cambia’ tra prendere la patente a 18 o a 21 anni, tra sentirsi anziani a 70 o ad 80 anni, se poi, in fondo, ognuno allo stesso modo combatte la propria guerra, insegue il proprio sogno, rincorre le proprie necessità“, racconta Rondine a proposito di Prendimi Sul Serio.

Poi, aggiunge: “I sogni, le paure e gli obiettivi non hanno età né appartenenza sociale. Quello che per qualcuno può sembrare uno scalino, per altri potrà sembrare una montagna e viceversa. Quindi, Prendimi Sul Serio, a prescindere da ciò che penserà la gente, da ciò che vuole la tua famiglia, da ciò che ti aspetti da te. Non esiste fallimento per chi si è concesso il lusso del rischio di aver fatto ciò che voleva”.

RONDINE, “PRENDIMI SUL SERIO”: TESTO DEL BRANO

Ci sottovalutiamo già dal grembo

Il nostro fallimento ha testimoni con i bagni di umiltà già dal battesimo

Diventerò il tuo ennesimo acerrimo nemico

E non ho paura di sparare commenti

Tipo “ma ti riprendi”

Che tanto non mi prendi mai

Sorprendimi con i tuoi talenti

E ti prometto rimarrò

Senza cose da dire

Giuro non ho nulla da ridire

Ti tengo sulle spine

Ti faremo sapere

Lo so che i grandi piangono il doppio dei bambini

È solo che non lo fanno vedere

Ma tu dimmi che cambia

Tra 18 e 21

Presente e futuro

70 ed 80

Tra due gocce e il diluvio

Per chi per dormire due gocce non bastano

Tu prendimi sul serio

Tu prendimi sul serio

Tu prendimi sul serio

Ma tu prendimi sul serio

Come fai con il giudizio di tua madre

Di questa vita sotto esame

Ad un pugno di mosche

Preferisco una carezza di zanzare

Voglio il sorriso più largo delle spalle

Non mi rassegnerò a chi assegna

Ciò che mi spetta

Non è quello che mi aspetta

Ma tu dimmi che cambia

Tra chiunque e nessuno

Per sempre e dar tutto

Se tanto non basta

Tra due spicci ed un mutuo

Per chi per dormire una casa non basta

Tu prendimi sul serio

Tu prendimi sul serio

Tu prendimi sul serio

Ma tu dimmi che cambia

Tra 18 e 21

Presente e futuro

70 ed 80

Tra due gocce e il diluvio

Per chi per dormire due gocce non bastano

Tu prendimi sul serio

Tu prendimi sul serio

Tu prendimi sul serio

Stavolta davvero