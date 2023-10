Romina Falconi, il Centro d’Ascolto Rottincuore arriva al Lucca Comics & Games 2023

In occasione del Lucca Comics & Games 2023 (The Citadel – CSM103 – Baluardo S. Paolino – mura lato sud – ingresso gratuito), che si terrà dal 1° al 5 novembre, Romina Falconi porterà a Lucca il Centro d’Ascolto Rottincuore e presenterà in anteprima “Rottocalco Vol. 3” (Freak&Chic), il libro che sviluppa i temi del nuovo brano “Maria Gasolina” (Freak&Chic / ADA Music Italia) attraverso scritti firmati dalla stessa cantautrice, ma anche da psicologi, giornalisti e illustratori.

“Il Centro d’Ascolto è un esperimento sociale che ho ideato nel 2018, a seguito di una serie di testimonianze e confidenze che ricevevo via social, nella posta. Ho pensato che sarebbe stato bello ricevere quelle confidenze di persona e poter essere utile. Trovavo inoltre interessante il fatto che fosse la cantautrice ad ascoltare, invece che essere ascoltata. Ne è nato un evento bellissimo, un vero e proprio confessionale, grazie al quale ho avuto poi l’idea del concept album Rottincuore“, racconta Romina Falconi.

Ad accompagnarla a questi confessionali di gruppo sarà un’amica, la psicologa Monia D’Addio (presidente Agedo Novara), con la quale la cantautrice proporrà alcuni approfondimenti su temi molto importanti come la dipendenza affettiva, i confini e le crepe interiori, la positività tossica e l’importanza del consenso.

Romina Falconi, “Rottocalco Vol. 3”

“Rottocalco Vol. 3” sviluppa il tema di “Maria Gasolina” attraverso alcuni testi scritti firmati dalla stessa Romina e si avvale della collaborazione di diversi professionisti, tra i quali possiamo annoverare: l’antropologa Elena Nesti; le psicologhe Monia D’Addio e Laura Princivalli; l’autore Michele Monina e i giornalisti Caterina Damiano e Pietro Cerniglia.

Dal punto di vista illustrativo, invece, il Rottocalco contiene le tavole in versione manga di Marco Albiero, oltre alle opere di Edoardo Del Pero, Ninphetamina, Gabriele Melodia, Befeldo, Disastrarte e Gianmerlo.

Infine, per quanto riguarda le tematiche trattate, il terzo volume di “Rottocalco” tocca argomenti scottanti e lo fa attraverso il pensiero analitico e quello viscerale, senza seguire una regola precisa e senza soccombere alle etichette. È un peccatore che parla, con la sua ombra in vista, e tutto si compie.

Romina Falconi, il centro d’ascolto e l’album “Rottincuore”

“Rottincuore” è un progetto artistico e multidisciplinare di Romina Falconi che unisce la musica, la scrittura, l’illustrazione, l’antropologia e la psicologia per esplorare la complessità della mente umana: una raccolta di personaggi e personalità, un racconto musicale e letterario descritto attraverso le parole dei peccatori, dando voce ai carnefici e alle nostre ombre per mostrarne le sfumature, senza stigmatizzarle, provando ad analizzarne le cause scatenanti e i sentimenti contrastanti.