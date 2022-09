Risultati definitivi del sondaggio: qual è il tormentone dei tormentoni dell’estate 2022?

Tormentone estate 2022.

Per tutta l’estate ci siamo tenuti compagnia votando le canzoni dell’estate.

Nelle prime fasi abbiamo scelto, per ogni generazione (in base all’età dell’interprete principale), il tormentone a cui si è aggiunta la Generazione Boh, quella degli artisti emergenti (leggi qui il risultato finale).

Questi i vincitori delle varie categorie:

Boomer: Raf – Cherie

– Generazione X: Takagi e Ketra – Bubble Feat. Tha Supreme e Salmo

– Feat. e Vecchi Millennials: Marco Carta – Sesso Romantico

– Giovani Millennials: Pinguini Tattici Nucleari – Giovani Wannabe

– Z Gen: Aka 7Even – Toca Feat. Guè

A questi 5 abbiamo affiancato i primi 3 esclusi che sono andati a comporre gli 8 che si sono scontrati nella sfida finale Il Tormentone dei Tormentoni, ovvero:

Alex – Non Siamo Soli

Deddy – Luci Addosso

Shade, J-Ax – Tori Seduti

Ogni votante ha fatto la sua classifica, mettendo all’1 il proprio brano preferito e al numero 8 quello che gli piaceva di meno.

Alla fine abbiamo dato 8 punti per ogni volta che quella canzone è stata messa al numero 1, 7 punti per il numero 2 e così via fino a dare 1 punto per l’ultimo posto.

Siamo arrivati a una classifica finale…

Siete curiosi di scoprirla?