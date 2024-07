Ricchi e Poveri, arriva “Pero no toda la vida”, la versione spagnola della hit sanremese “Ma non tutta la vita”

Presentata in anteprima al Pride di Madrid venerdì 5 luglio, i Ricchi e Poveri celebrano il successo della loro hit “Ma non tutta la vita” (DM Produzioni, su licenza Carosello Records) regalandoci la versione spagnola da titolo “Pero no toda la vida“, in uscita venerdì 12 luglio.

Da sabato 6 luglio sarà possibile ascoltare un’anteprima del brano su Tiktok, mentre è già disponibile il link per il presave qui.

RICCHI E POVERI, “PERO NO TODA LA VIDA”: la versione spagnola di “ma non tutta la vita”

Proprio su Tiktok, i Ricchi e Poveri sono riusciti a conquistare le giovani generazioni, ottenendo risultati sorprendenti sulla piattaforma: 360 mila creazioni, 670 milioni di views per la sola hit sanremese. Su Spotify, invece, il brano ha totalizzato oltre 50 milioni di ascolti solamente in Italia.

“Pero no toda la vida“, la versione spagnola di “Ma non tutta la vita“, arriva dopo la pubblicazione del loro singolo estivo “Aria“, brano che trasmette libertà e rivendica la presenza di quest’ultima in ogni tipo di rapporto, tanto da essere diventata anche colonna sonora della comunità LGBTQ+.

Il sostegno della comunità arcobaleno nei loro confronti – soprattutto quella spagnola e non solo – è testimoniato non solo dalle tematiche rivendicate nel loro ultimo singolo, ma anche appunto dalla loro partecipazione ad uno dei Pride più significativi e apprezzati in tutto in mondo, ovvero quello di Madrid. Inoltre, pochi giorni fa sono stati presenti anche al Milano Pride – ricevendo una grande ovazione – e all’apertura del Padova Pride Village Virgo.

La versione spagnola del brano dei Ricchi e Poveri è stata adattata da Mila Ortiz, mentre quella italiana è stata scritta da Edwyn Clark Roberts, Cheope e Stefano Marletta.

RICCHI E POVERI: IL TOUR IN PARTENZA

Negli scorsi mesi, i Ricchi e Poveri hanno cantato in Mongolia, Moldavia, Romania, Uzbekistan, Germania, Kazakistan, Estonia, Australia e Georgia, dimostrando di riuscire ad unire popoli e generazioni differenti con la loro musica, a prescindere dalla barriera linguistica. Nonostante ciò, la loro hit “Sarà perché ti amo” è uno dei brani italiani più conosciuti al mondo e anch’essa presenta una versione spagnola.

Ad oggi, però, Angelo e Angela sono pronti per inaugurare il loro “Ricchi e Poveri Summer Tour“, prodotto da DM Produzioni e che li porterà in giro per l’Italia, tra arene e anfiteatri. I Ricchi e Poveri ci accompagneranno in un viaggio musicale di oltre 50 anni, tra grandi successi e nuove canzoni tra cui, probabilmente, ci sarà spazio anche “Pero no toda la vida“, la versione spagnola del loro brano sanremese.

Di seguito, il calendario in continuo aggiornamento.

11 luglio – Locarno (Svizzera), Moon&Star Festival

16 luglio – Caserta, Belvedere San Leucio

18 luglio – Livorno, Fortezza Vecchia

20 luglio – Capannori (LI), Area Verde

23 Luglio – Palermo, Teatro di Verdura

27 luglio – Palmanova (UD), Arena Grande

03 agosto – Cattolica (RN), Arena della Regina

12 agosto – Sabaudia (LT), Arena del Mare

20 agosto – Diamante (CS), Teatro Ruderi di Cirella

Per tutte le info e i biglietti, è possibile visitare il loro sito al seguente link: https://ricchiepoveri.com/date-tour