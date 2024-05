Ricchi e Poveri, nel nuovo singolo “Aria” la regina batte il re e rivendica la sua libertà

Ricchi e Poveri, “Aria“: significato del testo del nuovo singolo

In uscita su tutte le piattaforme digitale lunedì 27 maggio, “Aria” ( DM Produzioni su licenza Carosello Records) è il nuovo singolo dei Ricchi e Poveri, già disponibile in anteprima su TikTok e in rotazione radiofonica a partire da venerdì 31 maggio.

Ricchi e Poveri, “Aria”: significato del brano

Dopo “Ma non tutta la vita”, brano certificato disco di platino, i Ricchi e Poveri tornano con un brano che potrebbe diventare un vero e proprio tormentone dell’estate 2024.

Scritto e composto da Cheope, Stefano Tognini, Alessandro La Cava e Edwyn Clark Roberts, che lo ha anche coprodotto insieme a Zef, “Aria” è un invito a cogliere ogni singola occasione, assecondando il destino, ma è anche, sin dal titolo, un’espressione di leggerezza, nonché una metafora della volatilità degli incontri ai quali il destino può contribuire in modo decisivo, “perché il mondo è piccolo”.

Per quanto riguarda il sound, l’incipit retrò del brano vira su sonorità dance, mentre l’inciso – immediato e orecchiabile – racchiude il senso di questa fiaba moderna, nella quale non solo “la regina batte il re“, ma rivendica anche la sua libertà nella fluidità dell’aria e dei rapporti.

Ricchi e Poveri, “Aria”: testo del brano

Il testo integrale di “Aria” sarà disponibile a partire da lunedì 27 maggio.

Di seguito un piccolo estratto:

Se ci siamo io te è perché il mondo è piccolo,

che ti brilla negli occhi stasera

brucia come una candela

la luna sembra una sfera

che fa innamorare, speciale,

ma anche se ballo con te

non ti fidare di me

che a volte sono piuma,

a volte volo via nell’aria, aria, aria

RICCHI E POVERI SUMMER TOUR

Dopo i sold out dell’anteprima teatrale, che si è conclusa lo scorso 21 maggio al Teatro Brancaccio di Roma, i Ricchi e Poveri tornano ad esibirsi sui palchi di tutta Italia con il loro Summer Tour, prodotto da DM Produzioni.

Ad accompagnarli Antonio Rugiero alle chitarre, Roberto Chiappetta al basso, Alfredo Biondo alle tastiere e Gianpaolo Noce alla batteria.

Lo show sarà una coinvolgente festa popolare, che ripercorrerà oltre 50 anni di carriera. Si tratta di uno spettacolo travolgente e colorato, in cui la storia si intreccia alla contemporaneità attraverso un repertorio di grandi successi, tra i quali possiamo annoverare: “La prima cosa bella“, “Che sarà“, “Mamma Maria“, “Voulez vous danser“, “Se m’innamoro” e “Sarà perché ti amo“, che ha collezionato oltre 225.000.000 di streaming.

Foto di copertina di Andrea Ariano