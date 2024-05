Rettore torna per l’estate 2024 con “Il senso del pericolo”. Produce Luca Chiaravalli

Rettore Il Senso del pericolo testo e significato del brano che riporta sul mercato discografico l’indiscussa icona degli anni 80.

Donatella Rettore o più semplicemente Rettore, è una cantante, cantautrice e attrice italiana è lo spirito libero che, nei suoi oltre 40 anni di carriera, ha pubblicato 19 album e venduto oltre 27 milioni di copie nel mondo.

Un’artista all’avanguardia dall’attitudine punk che, anche con i suoi look, ha anticipato le mode. Dopo il ritorno in grande stile al Festival di Sanremo nel 2022 dove, con Ditonellapiaga, ha lanciato la hit Chimica, e dopo le collaborazioni con Tancredi e i Legno, Rettore torna con un brano per l’estate 2024.

Rettore il senso del pericolo significato del brano

Fuori da venerdì 24 maggio per Warner Music Italy, Il Senso del pericolo è il primo capitolo del nuovo disco di inediti della cantautrice.

Questo nuovo brano, prodotto da Luca Chiaravalli, è un inno all’estate, un invito ad andare incontro alle opportunità che la vita offre, alla spensieratezza.

Ecco come lo racconta Donatella:

“Essere in uno stato di perenne ma piacevole febbre , che non ti fa pensare . E così, passi con il rosso , vai a sbattere contro le porte a vetri dei negozi , con la gente che ti insulta gridando : “ hey tu dove ce l’hai la testa !?!!!! “. Tanto tu non li senti , sei da un’altra parte . E , in quell’istante arriva lui , ti spalancala portiera , e tu sali contenta , perché in quel posto ci stai perfettamente . Non ti servono specchi , beauty case , spazzolini da denti . Non hai tempo per i dettagli , corri incontro all’estate e al tuo destino … FINALMENTE .”

