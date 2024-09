RENZO RUBINO & LA SBANDA mancano pochi giorni per trasferirsi nei club italiani per il nuovo tour. Scopri dove

Renzo Rubino torna live con RENZO RUBINO & LA SBANDA, tour organizzato da IMARTS – International Music and Arts, ed è pronto a portare la sua musica, da ottobre a dicembre, nei club di tutta Italia.

Dopo la quinta edizione del festival Porto Rubino e dei suoi live nelle piazze italiane per il cantautore pugliese ed i suoi fidati bandisti è tempo di sperimentare qualcosa di nuovo.

Nell’immaginario collettivo la banda gira per il paese, nelle piazze, durante le feste patronali o in marcia tra i vicoli, Renzo Rubino, invece, ha deciso di decontestualizzarla e farla suonare nei club italiani.

RENZO RUBINO & LA SBANDA tornano in concerto sperimentando una nuova formula dal vivo, con gli strumenti a fiato che verranno messi a disposizione dell’artista e lo accompagneranno in uno spettacolo nuovo.

Il concerto sarà una micro festa concentrata in cui verranno rivisitate, in chiave bandistica, alcune delle canzoni del cantautore, con tanto di luminarie, giacche colorate e aneddoti da bar.

Nell’attesa di partire con il tour Renzo Rubino ha lanciato in rotazione radiofonica il nuovo singolo La patrona delle cose piccole, estratto dall’album Il silenzio fa boom (DDP Dischi Del Porto/ADA Music Italy).

“Può esserci del divino quando due anime si incontrano. La protagonista di questa canzone può assomigliare a un’entità sacra, come una patrona che protegge “le cose piccole”, quelle impercettibili ma fondamentali. Piccoli gesti che sorreggono l’amore”

Tutti gli step per la realizzazione de La patrona delle cose piccole e delle altre tracce contenute nel disco sono racchiusi nell’ omonimo documentario “Il silenzio fa boom”. Con la regia e montaggio di Fabrizio Faco Convertini, il racconto del making of dell’album, trasmesso in anteprima su Sky Arte e in streaming su Now, è già disponibile su YouTube IL SILENZIO FA BOOM – Docufilm.

RENZO RUBINO & LA SBANDA – date tour

organizzato da IMARTS – International Music and Arts

5 ottobre – Conversano (Bari), Piazza XX Settembre

16 novembre – Taranto, Spazio Porto

21 novembre – Roma, Alcazar

22 novembre – Milano, Arci Bellezza

23 novembre – Bologna, Locomotiv

24 dicembre – Corato (Bari), Piazza di Vagno

Immagine di copertina di Clarissa Ceci