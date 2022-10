Renzo Rubino presenta a sorpresa due eventi speciali di Porto Rubino

Dopo il riscontro ottenuto dalla quarta edizione, Porto Rubino torna a sorpresa in una inedita veste autunnale. Il festival, dedicato alla musica e al mare nato dalla mente del cantautore Renzo Rubino, propone due eventi speciali il 30 e 31 ottobre 2022 a Brindisi.

Si tratta di una rassegna musicale completamente gratuita, che nasce dall’unione di due festival. Da qui, il nome muSEAc – Musica Vista Mare presenta Porto Rubino. La kermesse è dedicata alla pace, all’accoglienza, alla rinascita.

In questa veste inedita e autunnale, il festival del mare approda nella cornice unica del porto di Brindisi, che ha ricevuto il riconoscimento dall’Unesco di “Monumento testimone di cultura di Pace” per il ruolo che ha svolto negli anni come luogo di accoglienza a persone e culture differenti.

Come da tradizione, Porto Rubino propone un programma ricco di ospiti. Nell’arco delle due serate, numerosi cantanti saliranno sullo speciale palco del caicco ormeggiato nella banchina pugliese.

Insieme al padrone di casa Renzo Rubino, si esibiranno Mannarino, Selton e Wrongonyou il 30 ottobre. Il 31 ottobre sarà la volta di Raphael Gualazzi, Tricarico ed Erica Mou.

L’evento musicale si propone di regalare al pubblico uno spettacolo fatto di storie, riflessioni e live indimenticabili.

Foto di Clarissa Ceci e Diego Di Guardo