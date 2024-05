Renato Zero in attesa dei concerti evento lancia il singolo “Vita”

Manca poco al ritorno live di Renato Zero con le date estive di “Autoritratto – I concerti evento”. Nel frattempo, il cantautore lancia un nuovo singolo, “Vita”, in rotazione radiofonica dal 16 maggio 2024. Il brano è il terzo estratto dall’album “Autoritratto”, dopo “La Ferita” ed “Eccoci qui”.

“Vita” è la traccia 12 dell’ultimo disco di Renato Zero, pubblicato a dicembre 2023. La canzone, che porta la firma di Lorenzo Vizzini, può essere definita un inno. Come recita il titolo, celebra l’esistenza in tutta la sua bellezza, senza dimenticare le sfide e le difficoltà che si presentano. Talvolta, la vita è fatta di gioie e bei momenti. Talvolta, invece, è complicata e dolorosa. In ogni caso, è qualcosa da amare. E Renato Zero la canta con passione ed energia, così come ha fatto in tutta la sua carriera.

Il brano si aggiunge alla setlist dei prossimi appuntamenti live dell’artista. Dopo le 14 date sold out di marzo a Firenze e Roma, Renato Zero è pronto a salire di nuovo sul palco. Tra giugno e luglio, si esibisce con doppia data a Bari, Napoli e Santa Margherita di Pula (CA). Poi, da settembre sarà la volta dei palasport a Milano, Torino, Livorno, Bologna, Mantova, Pesaro, Perugia, Eboli, Messina e Roma. Anche questi concerti stanno registrando grande successo, con alcune date già sold out.

Ecco qui di seguito il calendario aggiornato:

14 GIUGNO 2024 – BARI @ ARENA DELLA VITTORIA – SOLD OUT

16 GIUGNO 2024 – BARI @ ARENA DELLA VITTORIA

21 GIUGNO 2024 – NAPOLI @ PIAZZA DEL PLEBISCITO – SOLD OUT

22 GIUGNO 2024 – NAPOLI @ PIAZZA DEL PLEBISCITO

19 LUGLIO 2024 – SANTA MARGHERITA DI PULA (CA) @ FORTE ARENA – SOLD OUT

20 LUGLIO 2024 – SANTA MARGHERITA DI PULA (CA) @ FORTE ARENA

29 SETTEMBRE 2024 – MILANO @ FORUM

30 SETTEMBRE 2024 – MILANO @ FORUM

5 OTTOBRE 2024 – TORINO @ INALPI ARENA

6 OTTOBRE 2024 – TORINO @ INALPI ARENA

9 OTTOBRE 2024 – LIVORNO @ MODIGLIANI FORUM

12 OTTOBRE 2024 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

13 OTTOBRE 2024 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

16 OTTOBRE 2024 – MANTOVA @ PALA UNICAL

17 OTTOBRE 2024 – MANTOVA @ PALA UNICAL

26 OTTOBRE 2024 – PESARO @ VITRIFRIGO ARENA

29 OTTOBRE 2024 – PERUGIA @ PALA BARTON – SOLD OUT

30 OTTOBRE 2O24 – PERUGIA @ PALA BARTON

2 NOVEMBRE 2024 – EBOLI @ PALASELE

6 NOVEMBRE 2024 – MESSINA @ PALARESCIFINA – SOLD OUT

7 NOVEMBRE 2024 – MESSINA @ PALARESCIFINA – SOLD OUT

10 NOVEMBRE 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

Renato zero, il testo di “Vita”

Vita, bellissima e spietata

Hai scelto la mia strada e io l’ho percorsa accanto a te

A volte ti ho ferita, ma non ti sei fermata

Come una buona stella mi hai guidato fino a qua

E ti canto ancora

Vita, feroce e delicata

Sei stata complicata, ma ti ho amata come sei

Da complice e da amica

Ti scritta e ti ho sfidata

Lo sai mi basta un attimo e rinasco insieme a te

Quando sento questa musica in fondo all’anima

Mi fa sorridere, lo stai vedendo che si accende il mondo

Tutto si illumina e diventi magica

Mi insegni ancora che tutto è possibile

Voglio cantarti ancora, vita

Sei semplice e segreta

Vorrei fermare l’attimo, ma a volte è come se

Mi scappi dalle dita, vai via come una fata

Ma non è mai finita finché resti accanto a me

Finché sento questa musica in fondo all’anima

E torno a vivere, lo stai vedendo che si accende il mondo

Tutto si illumina e diventi magica

Essendo ancora che tutto è possibile

Voglio cantarti ancora, vita

Vita, anche quando questa notte finirà

Non fermare questa musica

In fondo all’anima

Fra pioggia e lacrime lo stai sentendo che

Si accende il mondo

E tu voli libera e diventi magica

Giurami ancora che tutto è possibile

Voglio cantarti ancora, vita, vita, vita