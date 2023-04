Renato Zero emoziona Milano con la sua sfida in musica

Renato Zero scaletta tour 2023 e resoconto della data dell’11 aprile a Milano.

Renato Zero ha fatto tappa a Milano con il tour Zero a Zero – Una sfida in musica. Ieri sera si è tenuto il primo dei tre concerti previsti al Mediolanum Forum di Assago. Le altre due date sono il 12 e il 15 aprile 2023.

Il concerto è suddiviso in due tempi, durante i quali Renato Zero ripercorre tutta la sua carriera (in fondo all’articolo trovate la scaletta della serata). Lo spettacolo inizia con una overture, che introduce al primo brano: si tratta di Quel bellissimo niente, che l’artista ha pubblicato nel 2022 in occasione dei concerti al Circo Massimo a Roma. Renato Zero compare all’improvviso sul palco, verso la fine della canzone, vestito di nero. Il pubblico lo accoglie con un fragoroso applauso.

Seguono alcuni successi risalenti alla fine degli anni ’70, come Vivo e Io uguale io. E’ la volta del primo cambio d’abito: questa volta, Renato Zero è vestito di bianco. L’artista saluta il pubblico milanese; e spiega che durante lo spettacolo comparirà spesso sul palco il suo “inquilino”, il signor Zero.

Lo spettacolo è infatti concepito come una sfida tra due immaginari contendenti: Renato (come persona) e Zero (l’artista). Alla fine dello spettacolo, si scoprirà l’esito di questa sfida. La contrapposizione tra i due contendenti si ripresenta più volte in vari modi e sotto varie forme durante la serata. E’ il tema dei diversi dialoghi realizzati tramite video pre-registrati e trasmessi tra una canzone e l’altra. Anche i costumi indossati dall’artista (di colore nero e di colore bianco) simboleggiano la dualità. Ed ancora, il confronto tra le due anime – quella privata e quella pubblica – è cantato nell’inedito Zero a Zero: il brano è interpretato da Renato nel doppio ruolo, in duetto virtuale, durante il secondo tempo del concerto.

Renato Zero scaletta tour 2023 Zero a Zero – una sfida in musica

La scaletta è un continuo alternarsi di canzoni che hanno segnato i diversi momenti della storia musicale di Renato Zero. Nel primo tempo dello spettacolo, il pubblico si scatena sui brani Spiagge e Fortuna. Di grande emozione è invece Marciapiedi, di cui l’artista – accompagnato al pianoforte da Danilo Madonia – fornisce un’interpretazione struggente.

Altro momento molto sentito è quando Renato Zero canta Amico, nella seconda parte del concerto. Il brano è accompagnato dalla proiezione dei nomi di personaggi che non ci sono più: Pavarotti, Proietti, Raffaella Carrà, solo per citarne alcuni. Al termine, il pubblico tributa un lungo e caloroso applauso; Zero commosso ringrazia per questo affetto.

Durante la serata, l’artista propone tantissimi brani del suo repertorio: tre ore di musica passano davvero velocemente. Così, si arriva al gran finale con Cercami, durante il quale Renato Zero scende dal palco per abbracciare il pubblico delle prime file e cantare con loro. E’ poi la volta di un altro grande successo: I migliori anni della nostra vita. Chiude lo spettacolo Il cielo. L’artista saluta il pubblico con l’immancabile frase: “Non dimenticatemi”.

