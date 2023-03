Renato Zero: il tour inizia con cinque sold out e a grande richiesta arriva una nuova data a Roma

Renato Zero ha iniziato il suo tour debuttando a Firenze con quattro spettacoli, tutti sold out, seguiti da un altro tutto esaurito a Conegliano.

Un vero e proprio trionfo che ha portato lo stesso Renato Zero ad annunciare una nuova data nella sua amata Roma, che si va ad aggiungere alle quattro già programmate in precedenza.

Questa quinta data è stata fissata per il 4 maggio sempre al Palazzo dello Sport ed è quasi scontato che, come quasi tutte le altre, raggiunga il sold out in breve tempo.

Sono già 16 i live che hanno registrato la capienza massima, incluse quelle già portate in scena in questo inizio marzo, che confermano quanto Renato Zero sia una figura iconica e leggendaria per il pubblico italiano.

il calendario aggiornato del tour di renato zero

Di seguito tutte le date del tour ZERO A ZERO – UNA SFIDA IN MUSICA aggiornato:

17 marzo 2023 – Torino @ Pala Alpitour SOLD OUT

18 marzo 2023 – Torino @ Pala Alpitour SOLD OUT

21 marzo 2023 – Mantova @ Grana Padano Arena SOLD OUT

22 marzo 2023 – Mantova @ Grana Padano Arena SOLD OUT

25 marzo 2023 – Bologna @ Unipol Arena SOLD OUT

26 marzo 2023 – Bologna @ Unipol Arena

7 aprile 2023 – Pesaro @ Vitrifrigo Arena

11 aprile 2023 – Milano @ Mediolanum Forum

12 aprile 2023 – Milano @ Mediolanum Forum

15 aprile 2023 – Milano @ Mediolanum Forum

18 aprile 2023 – Livorno @ Modigliani Forum SOLD OUT

19 aprile 2023 – Livorno @ Modigliani Forum SOLD OUT

22 aprile 2023 – Eboli @ Palasele SOLD OUT

23 aprile 2023 – Eboli @ Palasele

28 aprile 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport SOLD OUT

29 aprile 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport SOLD OUT

30 aprile 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport SOLD OUT

3 maggio 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport

4 maggio 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport