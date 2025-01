Da Lucio Dalla a Raffaella Carrà: i capolavori italiani diventano dance con “Italianissima”

Sony Music Italy, a fine novembre scorso, ha lanciato il progetto Italianissima: i grandi brani italiani tornano e puntano a far ballare il pubblico con remix inaspettati, da Lucio Dalla a Raffaella Carrà, passando per Rino Gaetano.

Il pubblico italiano ha voglia di tornare ad ascoltare i brani del passato in una nuova veste e i rilanci, avvenuti nel 2023, di brani come Pedro della Carrà (Sony Music) o Sant’Allegria di Ornella Vanoni (Nar International/ADA/Warner) lo dimostrano.

Per questo Sony Music Italy ha inaugurato Italianissima, una serie di remix dance che rivisita i capolavori della musica italiana, unendo tradizione e modernità. Il progetto mira a dare nuova energia a brani senza tempo, rendendoli accattivanti anche per il pubblico più giovane grazie a un sound fresco e contemporaneo.

remix brani italiani, la partenza con dalla per “Italianissima”

Il viaggio di Italianissima è iniziato con un omaggio a uno dei più grandi cantautori italiani: Lucio Dalla. L’Anno che Verrà, storico brano simbolo di speranza e riflessione, è stato il primo pezzo della serie, rilanciato il 29 novembre 2024 in una remix version firmata da PAS & House Of Glass.

Questo brano ha segnato l’avvio di un progetto che unisce grandi nomi della musica italiana a DJ e produttori di fama internazionale, in un mix di innovazione e rispetto per l’originale.

“A Mano A Mano”: Molella omaggia Rino Gaetano

Dal 6 dicembre 2024, è disponibile in digitale A Mano A Mano, celebre brano di Rino Gaetano, trasformato in un remix travolgente da Molella. Questa versione mantiene l’autenticità e l’intensità dell’originale, arricchendola con una carica moderna che lo rende perfetto per i dancefloor.

Quello di Sony Music è un progetto che guarda al futuro, senza dimenticare il passato.

Italianissima fa parte del brand DJ Selection, nato nel 2003 e divenuto un punto di riferimento per i DJ di tutto il mondo con 475 volumi pubblicati e oltre 6.000 brani distribuiti. La direzione artistica è stata affidata a Max Moroldo, che ha selezionato successi iconici come Rumore di Raffaella Carrà, La Bambola di Patty Pravo, e molti altri, affidandoli a DJ e produttori di fama come Steve Forest, Gianni Bini, e talenti emergenti come Dual Beat.

Quale sarà il prossimo brano ad essere rivisitato? Lo scopriremo presto.