Ad un anno da Amici torna Rea e firma con leomeconi il nuovo singolo, “Blu”

Torna Rea, cantautrice che il grande pubblico ha avuto modo di conoscere lo scorso anno nella fase pomeridiana di Amici di Maria De Filippi, con un singolo, Blu, fuori per Orangle Records.

In seguito all’uscita del suo EP di esordio Respiro avvenuta la scorsa estate, Rea torna con un brano scritto e arrangiato dalla ragazza stessa con leomeconi. La produzione è di Ceckpoint, MARKA e Pietro Berchiatti.

Blu è una canzone dai suoni volutamente intimi e minimali nel cui testo Rea racconta di come a volte, per quanto si possa essere circondati da persone che ci vogliono bene, abbiamo bisogno di salvarci da soli.

I cambiamenti nella vita a volte possono essere spaventosi, e non ci si può aspettare che vengano sempre accolti con facilità. Quando si tratta di piantare le radici in una nuova casa, che sia di muri reali o di persone, è importante darsi del tempo.

La copertina del singolo è stata realizzata con la partecipazione di Martina Resovaglio. L’artwork, dominato – ovviamente – dai toni del blu, rappresenta la cantante seduta su un materasso dal lenzuolo stropicciato, con la testa chinata e nascosta tra le braccia.

Sulle sue gambe si arrampicano le radici di un arbusto che cresce al suo fianco e che si innestano al terreno: un chiaro riferimento al verso “dammi un po’ di tempo per metter radici in un posto”. In un angolo, dei fogli di carta appallottolati, anch’essi citati nel testo: “tra fogli di carta dove cancellavo tutti i miei sbagli”.

Rea Blu testo

Dammi tempo

Sono sveglia da non molto

Fuori è caldo ma non troppo

Ora cresco

Ma c’è un’ombra sul soffitto

È che ci provo ma non mi ci abituo

È che un po’ mi agito senza motivo

Poi mi spengo

Sai come nei sogni

Mi piace planare

Come tutte le notti

Tu non mi fermare

Sai mi piace cambiare come le

Onde del mare

Ma sai che non mi piace cambiare

Tutti i miei piani

Per incontrarti

Non mi salvare

Non mi servi tu

Non puoi cambiarmi

Se mi sento blu

Cosa ti resta

Di mille parole

Se poi il sole non c’è

Mai

Anche se non mi trovi dove

Mi hai cercato dove non tocco

Tra fogli di carta strappati

Dove cancellavo tutti i miei sbagli

Scusa se non mi scuso mai

Ho la testa che gira nel senso

Opposto, ti prego, ritorna

Dammi un po’ di tempo

Per metter radici in un posto

Sai come nei sogni

Mi piace planare

Come tutte le notti

Tu non mi fermare

Sai mi piace cambiare come le

Onde del mare

Ma sai che non mi piace cambiare

Tutti i miei piani

Per incontrarti

Non mi salvare

Non mi servi tu

Non puoi cambiarmi

Se mi sento blu

Cosa ti resta

Di mille parole

Se poi il sole non c’è

Mai

Non mi tenere

Quando cado giù

Non puoi cambiarmi

Se mi sento blu

Non posso vivere Storie con te

Se il mio nome non ricordo più

Come posso convincermi

Non sia un errore

Che so bene chi sono

Quando ci sei tu

Sai che mi confondo

Quando guardo nel vuoto

Vedo tutto sfocato

E cado nel blu