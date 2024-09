Radiostop festival: domani a Piombino l’ultimo appuntamento dell’evento pop itinerante. Tanti gli ospiti attesi

Tanta l’attesa per l’ultimo appuntamento con il Radiostop Festival, che si terrà domani 10 settembre in Piazza Bovio a Piombino (Livorno). Il tema dell’appuntamento sarà il back to school, un’ultima serata dedicata ai giovani e giovanissimi appassionati di musica pop prima del rientro nelle classi scolastiche.

Alla conduzione Roberto Giannoni, editore di Radio Stop e Antonella Fiordelisi, ex concorrente di Pechino Express e del Grande Fratello, alla sua prima esperienza come presentatrice.

Radio Stop, l’organizzatrice del festival, è un’emittente regionale che copre tutto il territorio Toscano ed è da poco sconfinata anche in Liguria, portando quindi quest’estate, per la prima volta, una tappa dell’evento anche a La Spezia.

Negli anni ha ospitato durante i suoi eventi tanti artisti emergenti come tanti nomi importanti del panorama musicale italiano, tra cui: i The Kolors, Elodie, Mahmood, Francesca Michielin, Fred De Palma, Annalisa, Michele Bravi, Alexia, Enrico Nigiotti, Paola e Chiara, Mr.Rain, Irama, Aka 7even, Ivana Spagna, Rettore, Leo Gassmann, Alfa, Marco Masini e molti altri.

radiostop festival: gli ospiti

Ecco gli ospiti annunciati per l’ultima data del Radiostop Festival a Piombino:

Il Tre

Sarah

Enrico Nigiotti

Wayne

Fasma

Settembre

Alex Wyse

Maria Tomba

Pucho

Cioffi

Niveo

Camilla Pandozzi

Thomas

Non mancheranno ovviamente delle sorprese e tanti altri ospiti che renderanno ancora più speciale questa ultima serata.

“Sono onorato di dare il mio contributo alla realizzazione di un festival che si impegna a portare nelle piazze la musica “pop” in tutte le sue sfumature, in tutti i suoi colori, dando la possibilità ai giovani talenti che si affacciano al panorama musicale di esibirsi nel corso del festival” dichiara Manuel Magni, il discografico a cui è affidata la direzione artistica dell’evento.

L’appuntamento è quindi per domani sera, 10 settembre, in Piazza Bovio a Piombino, con l’ultima tappa del Radiostop Festival. L’ingresso è gratuito.