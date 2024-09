Radio Zeta Future Hits Live 2024: Anna vince il premio FIMI

Dopo il successo di RTL Power Hits Estate 2024, ieri sera sul palco dell’Arena di Verona è stato il turno di Radio Zeta Future Hits Live, il Festival della Generazione Z, che ha visto al centro della scena la musica degli artisti amati dagli ascoltatori più giovani, ma non solo.

Giunto alla sua terza edizione, il Future Hits Live 2024 aveva già illuminato il Foro Italico di Roma, il 31 maggio scorso, durante la sua prima data, in cui gli artisti avevano presentato le loro nuove hit dell’estate in arrivo; nei mesi successivi gli ascoltatori hanno avuto poi la possibilità di votare gli artisti che avrebbero voluto vedere all’Arena di Verona nella grande festa finale che si è svolta ieri sera.

Sul palco, tra i tanti ospiti, anche i vincitori del premio RTL Power Hits Estate 2024 assegnato durante la serata precedente: Annalisa e Tananai con la loro “Storie Brevi“.

TANTE sorprese al FUTURE HITS 2024

Tante le sorprese sul palco, a partire da Rose Villain e il produttore musicale Sixpm, che hanno aperto il concerto con uno spoiler del nuovo singolo “MYLOVE!“, in collaborazione con Ernia e SLF, in uscita domani 6 settembre.

È poi il turno di Artie 5ive: anche lui decide di cantare in anteprima la sua nuova hit, “Per Sempre“, featuring Bresh, che uscirà invece l’11 settembre.

Infine, dopo i vari rumors e spoiler sui social, anche Olly presenta in esclusiva proprio su questo palco il suo nuovo singolo “Per due come noi“, in collaborazione con Angelina Mango, fuori domani su tutte le piattaforme digitali.

Durante la serata, i presentatori Paola Di Benedetto, Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati, hanno inoltre consegnato il premio Radio Zeta Future Hits Live 2024 – FIMI, all’album dell’artista esordiente entrato più in alto nella classifica Top of the music by FIMI/GfK nel periodo 25 agosto 2023 – 29 agosto 2024. A portarsi a casa il premio è una delle artiste più amate del momento, soprattutto dai giovanissimi: ANNA con il suo disco “Vera Baddie“.