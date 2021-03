Psicologi: in arrivo “Millennium Bug X”, versione deluxe dell’album uscito a giugno (Tracklist)

Uscirà per Bomba Dischi il 2 aprile il nuovo progetto discografico degli Psicologi Millennium Bug X, versione deluxe dell’album d’esordio pubblicato solo in digitale a giugno 2020.

La X del titolo chiude un cerchio. Un progetto che ha preso il via a giugno 2020 con il primo album ufficiale e che è passato per i successi di Tatuaggi feat Ariete, certificato Disco D’Oro Fimi, e Incubo prodotta da Dardust, che insieme ad altri 5 inediti comporranno la tracklist della prima stampa in CD e doppio vinile numerato e autografato.

Con Millennium Bug X gli Psicologi hanno tutta l’intenzione di conquistare una nuova porzione di pubblico. Un progetto con cui Drast e Lil Kaneki, entrambi nati nel 2001, racconteranno con ancora più dettagli la complessità del mondo che hanno intorno con verità e intelligenza compositiva.

PSICOLOGI MILLENNIUM BUG X – TRACKLIST





Ecco la tracklist completa del progetto.

Questi i brani già inseriti in Millennium Bug.

Intro

Amici

Tristi e soli

Spensieratezza

Funerale (feat. Tredici Pietro)

Sto bene

Vorrei

Fantasma

Radio

FCK U (feat. Madame)

Per me sei

Tutto ok

Povero (feat. Fuera)

Generazione

Canada

Ecco, invece, i nuovi pezzi.

Incubo (prod. Dardust)

Solo (prod. Winniedeputa & Drast)

Jailbreak (prod. Winniedeputa & Drast

Danza (prod. Drast, add. prod. Axel Legit)

Estate80 (prod. Brail & Drast)

Mille spine (prod. Erin)