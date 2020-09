E’ uscito il nuovo singolo degli Psicologi Tatuaggi (Bomba Dischi). Per l’occasione il duo formato da Drast e Lil Kaneki ha scelto di collaborare con Ariete, eclettica artista che lo scorso mese di maggio ha pubblicato l’Ep Spazio.

Si tratta della prima collaborazione tra la diciottenne cantautrice laziale e il duo, anche se Drast, che ha prodotto Tatuaggi, aveva già collaborato con Ariete nel singolo Riposa In Pace.

Il brano è stato presentato in anteprima in occasione di un live a Galzignano Terme e ha da subito colpito per quell’originalità che è ormai marchio imprescindibile nel repertorio delle due distinte entità artistiche.

Tatuaggi parla di un rapporto ormai giunto al capolinea, che lascia, però, dolore e cicatrici che si appiccicano come veri e propri tatuaggi.

Gli Psicologi sono reduci da due certificazioni importanti. I brani Guerra e Pace e Vestiti d’odio feat. Tredici Pietro hanno ottenuto il disco d’oro. Questo il messaggio postato sui social.

“Due dischi d’oro e chi se lo sarebbe mai aspettato

Vi voglio un bene dell’anima grazie a tutti siete la nostra forza”

Il duo sarà in concerto a Rock In Roma l’11 giugno 2021 presso l’Ippodromo delle Capannelle (Ne abbiamo parlato Qui).

PSICOLOGI TATUAGGI FEAT. ARIETE – IL TESTO

Sei la neve sui Campi Elisi,

io ti sorrido se tu mi sorridi

Mi hai regalato nuove cicatrici,

le coprirò con nuovi vestiti

Vivo da solo da un paio di mesi,

ma era meglio restare bambini

Per giocare senza stare stesi e litigare rimanendo amici

Questa notte dormo nel letto di un ospedale

Solo per vedere se mi passerai a trovare

Dicono che se non salti non riesci a volare

E salirò più in alto solamente per provare

Ho più sigarette che persone al mio fianco

Ultimamente sto provando a smettere di fumare

Da quando non ci sei passo le mie notti in bianco

E ultimamente sto provando a smettere di respirare

Quanto tempo per dimenticarmi delle notti in strada fermi a guardarci

Più che sbagli siamo tatuaggi,

più che sbagli siamo tatuaggi

Quanto tempo per dimenticarmi del male che hai fatto in tutti questi anni

Più che sbagli siamo tatuaggi,

più che sbagli siamo tatuaggi

Più che sbagli siamo tatuaggi e

Sono così grandi riesco a confrontarli ma

Con le bugie ho sempre pensato che

Ci sia sempre un fondo di verità

Prendimi per come sono oppure no

Perché mi hanno sempre lasciato giù a metà strada

Se mi guardo indietro vedo resti di un brutto sogno

Mica di una carta prepagata

E sono stanco di cercarti tra i vetri rotti della mia piazzetta

E sono stanco di cercarmi tra i bicchieri bevuti spesso troppo in fretta

E se domani vorrai starmi lontano mi scontrerò con la tua mano

A volte due anime unite fanno più chiasso di tutte ‘ste note suonate col piano

Quanto tempo per dimenticarmi delle notti in strada fermi a guardarci

Più che sbagli siamo tatuaggi,

più che sbagli siamo tatuaggi

Quanto tempo per dimenticarmi del male

che hai fatto in tutti questi anni

Più che sbagli siamo tatuaggi, più che sbagli siamo tatuaggi

E cerco nel letto,

un ricordo lontano

Come l’anno scorso,

mi tenevi per mano

Ora non ci chiamiamo e non sei più mia

Ed il tempo perso a giurarci in eterno

È inciso per sempre sopra la mia pelle

Come tatuaggi che non vanno via

Ma ti ricordi?

Quanto tempo per dimenticarmi delle notti in strada fermi a guardarci

Più che sbagli siamo tatuaggi, più che sbagli siamo tatuaggi

Quanto tempo per dimenticarmi del male che hai fatto in tutti questi anni

Più che sbagli siamo tatuaggi,

più che sbagli siamo tatuaggi

Quanto tempo per dimenticarmi del male che hai fatto in tutti questi anni

Più che sbagli siamo tatuaggi,

più che sbagli siamo tatuaggi