Psicologi: guida all’ascolto delle canzoni del nuovo album “DIY”

Psicologi, DIY: guida all’ascolto delle canzoni del nuovo album.

Venerdì 29 novembre esce DIY (Bomba Dischi / Universal Music Italy), il nuovo album degli Psicologi, il duo formato da Drast e Lil Kvneki.

Gli Psicologi tornano con un disco intenso, pieno di autenticità e sincerità e con un evoluzione musicale ben precisa. In queste 13 tracce, trasmettono la loro innata capacità di parlare ai giovani e, in particolare, alla Generazione Z a cui appartengono, dando dignità alla sofferenza in qualsiasi sua forma e provando ad aiutare ad abbracciarla e conviverci, senza denigrarla o compatirla.

Sono tanti i temi affrontati, con più maturità e consapevolezza rispetto agli anni passati: si va dall’amore all’angoscia per il futuro e alla disillusione che spesso i loro coetanei vivono per colpa di ciò che si sente in giro quotidianamente, come – ad esempio – la necessità forzata di rientrare in un trend del momento.

Il titolo allude a “Do It Yourself”, un’etica nata e diffusa all’interno della cultura punk che celebra l’anticonformismo e l’anticonsumismo.

DIY, infatti, nasce dall’esigenza di essere liberi e di distaccarsi da ciò che viene ritenuto cool, figo. È un invito ad esplorare ciò che contraddistingue ognuno di noi e ad esprimere la propria unicità sfuggendo al concetto di omologazione apparentemente necessaria per andare avanti.

PSICOLOGI, “DIY”: LA TRACKLIST

Ecco la tracklist dell’album:

CROCE LA MACCHINA OH MAMA PURO CAOS feat. Nayt PISCINA SKIT PICCOLI BRIVIDI L’UNICA COSA O MAI B&B IL PASSO CHIAMAMI PICCOLO MONDO SPERO ANCORA

Cliccate in basso su “continua” per conoscere meglio le canzoni contenute in DIY!