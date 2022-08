Power Hits Estate 2022: annunciato il cast completo. Ecco dove sarà possibile vedere lo show in diretta

Rtl 102.5 Power Hits Estate 2022 cast.

Mentre le sfide settimanali, votate dagli ascoltatori di Rtl, e non solo, vedono praticamente costantemente in testa La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei, probabili vincitori del titolo di canzone dell’estate 2022 (ma anche noi abbiamo il nostro sondaggio. Potete votare qui), si avvicina sempre di più la data del grande show all’Arena di Verona.

Il 31 agosto una serata unica decreterà il Power Hit dell’estate 2022 con un cast di artisti, italiani e internazionali, di tutto rispetto.

Il grande evento musicale di RTL 102.5 sarà trasmesso in radiovisione su RTL 102.5, ed in streaming su RTL 102.5 Play oltre che, a reti unificate, su Radio Zeta, Sky Uno, TV8 e NOW.

Ma quali artisti saranno presenti? Andiamo a scoprire insieme il cast. Cliccate in basso su continua.