Power Hits Estate 2021 nella classifica della prima settimana guidano Takagi & Ketra con Giusy Ferreri

Power Hits Estate 2021 classifica.

Sono partite settimana scorsa le votazioni per il Power Hits Estate 2021, la serata evento di Rtl 102.5. che avrà luogo a fine Agosto all’Arena di Verona. Qui vi abbiamo parlato nel dettaglio della location, data, di come acquistare i biglietti e di come votare la hit dell’estate 2021.

Da oggi, e fino all’ultima settimana di agosto, pubblicheremo settimanalmente la classifica delle cinque canzoni più votate sul sito di Rtl 102.5. Saranno proprio i vostri voti infatti, sommati alla classifica dei passaggi radio Earone, a determinare la canzone dell’estate 2021.

