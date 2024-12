“PINO È – IL VIAGGIO DEL MUSICANTE” è l’evento live dedicato a Pino Daniele

A 70 anni dalla sua nascita e a 10 anni dalla sua scomparsa, Pino Daniele viene celebrato anche con uno speciale evento live. Lo show si intitola Pino è – Il viaggio del musicante. L’appuntamento è per il 18 settembre 2025 in Piazza del Plebiscito a Napoli.

Si tratta di uno spettacolo unico che vedrà sul palco grandi nomi del mondo della musica e dell’entertainment. Tra gli ospiti, riuniti per ricordare il cantautore, ci saranno artisti, musicisti, amici e colleghi di Pino Daniele. A loro toccherà ripercorrere la sua vita e la sua carriera con racconti, aneddoti, omaggi e canzoni.

Pino è – Il viaggio del musicante porta il sigillo del “70/10 Anniversary”. Questo è il marchio distintivo, ideato dalla Fondazione Pino Daniele, che garantisce l’autenticità e l’ufficialità delle iniziative dedicate all’artista. Anche il brano Again, uscito il 29 novembre 2024 e accompagnato da un lyric video con immagini di Pino Daniele in studio di registrazione, porta lo stesso sigillo. Ed ancora, in occasione del 40° anniversario della pubblicazione di Musicante, è uscito in digitale, in doppio cd e in doppio vinile limited edition Musicante 40th Anniversary Album. Questa ristampa, a cura della Fondazione Pino Daniele e prodotta da Warner Music Italy, comprende l’album del 1984 rimasterizzato da Pino “Pinaxa” Pischetola e le recording session inedite di ogni brano registrate in presa diretta. Infine, tra le iniziative per celebrare il cantautore scomparso c’è anche il live contest “MUSICANTE AWARD – Premio Pino Daniele”.

“Pino è – Il viaggio del musicante”: un tributo dalle finalità sociali

Oltre a omaggiare l’artista e la sua musica, Pino è – Il viaggio del Musicante si propone anche una finalità sociale. Il ricavato dell’evento verrà infatti devoluto a sostegno della ricerca oncologica pediatrica e della formazione artistica.

La ricerca scientifica verrà sostenuta finanziando il Progetto PREME di OPEN Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma odv, che punta a garantire cure personalizzate e innovative ai bambini oncologici. Grazie alla Fondazione Pino Daniele Ets, invece, verranno istituite borse di studio e iniziative per sostenere giovani talenti musicali e contrastare la povertà educativa, promuovendo il linguaggio della musica nelle realtà più fragili.

I biglietti per Pino è – Il viaggio del Musicante sono disponibili dal 19 dicembre 2024 su Ticketone.it e nelle prevendite abituali. Per ulteriori info potete visitare il sito www.friendsandpartners.it.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI