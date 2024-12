Pino Daniele, Musicante torna per i 40 anni con studio session e materiali inediti

Mentre le radio accolgono con entusiasmo il ritorno di Pino Daniele con l’inedito Again, continuano le iniziative dedicate al cantautore, uno dei nomi più iconici della musica italiana, in occasione dei 10 anni dalla sua scomparsa.

Il 13 dicembre, per il 40° anniversario dell’album Musicante, capolavoro della discografia italiana, il disco torna in una versione completamente rimasterizzata intitolata Musicante 40th Anniversary Album. Disponibile in digitale, CD e vinile in edizione limitata, il progetto include le sessioni di registrazione in presa diretta del 1984, rimasterizzate da Pino “Pinaxa” Pischetola.

Questo lavoro celebra non solo l’arte di Pino Daniele, ma anche il processo creativo che ha reso Musicante un’opera senza tempo. L’iniziativa è stata realizzata dalla Fondazione Pino Daniele e prodotta da Warner Music Italy.

Pino Daniele, Musicante, Un album storico

Musicante ha segnato una svolta nella carriera di Pino Daniele, consacrandolo come uno dei più grandi innovatori della musica italiana. Grazie alla fusione di italiano, napoletano e inglese, e al suo stile musicale universale, l’album rappresenta un esempio di libertà creativa e profondità artistica unica.

Queste le versioni in uscita:

La versione CD comprende:

Musicante Original Album (disco 1)

Studio Session (disco 2)

Un booklet con foto inedite.

Il box vinile limited edition include:

Vinile dell’album originale.

Vinile delle Studio Session.

Booklet di 24 pagine con foto, testi e guida all’ascolto.

Quattro inserti con trascrizioni per chitarra, basso, batteria e pianoforte di tre brani.

Questa edizione speciale permette ai musicisti di studiare e approfondire le parti originali, arricchendo così l’esperienza musicale. Un progetto didattico e celebrativo che fa parte di un progetto più ampio della Fondazione Pino Daniele, volto a preservare e catalogare l’opera dell’artista, con particolare attenzione agli aspetti didattici e formativi. La produzione artistica è stata curata da Fabrizio Bianco per la Fondazione Pino Daniele ETS, presieduta da Alessandro Daniele.

Come Again e il live contest Musicante Award – Premio Pino Daniele, anche Musicante 40th Anniversary Album porta il sigillo del “70/10 Anniversary”, marchio ufficiale della Fondazione, che celebra i 10 anni dalla scomparsa e i 70 anni dalla nascita del grande Pino Daniele.

Ulteriori dettagli sulle iniziative qui.