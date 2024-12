Pinguini Tattici Nucleari presentano “Hello World”: un invito a connettersi con se stessi, non solo con la tecnologia

I Pinguini Tattici Nucleari, band che negli ultimi anni è diventata un fenomeno culturale in Italia, conquistando milioni di fan e un pubblico sempre più ampio, hanno presentato il loro ultimo album, Hello World, in uscita il 6 dicembre, per Epic\Sony Music Italy in fisico nei formati CD, CD autografato, LP picture, LP colorato, LP colorato autografato e in digitale.

L’album regala uno spaccato autentico delle loro ambizioni e della loro volontà di approfondire il pensiero attraverso la musica.

Una dei primi aspetti che hanno sottolineato riguarda la copertina che spicca per la sua originalità: realizzata con il contributo del pubblico, con il quale i ragazzi hanno da sempre un rapporto sincero e diretto, attraverso una tecnologia innovativa, è pensata per rappresentare le emozioni evocate dalle canzoni.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI: Temi e ispirazioni dell’album “Hello World”

Dopo Romantico ma muori – la più alta nuova entrata in radio dell’anno, ai vertici di tutte le classifiche e già certificato Disco di Platino – e Islanda, che è stabile alla #1 posizione della classifica FIMI/Gfk dei singoli più venduti della settimana, e a due anni dal fortunato Fake News (quattro volte Disco di Platino), esce il 6 dicembre HELLO WORLD, un rinnovato e caloroso abbraccio, che parte dalla band di Bergamo per arrivare a tutto il resto del mondo.

Il nuovo album affronta argomenti profondi e attuali come per esempio il rapporto tra tecnologia ed emozioni, ponendo l’accento sul paradosso di come la ricerca di connessione possa talvolta allontanarci dalla nostra autenticità. Molte canzoni si soffermano su temi dolorosi come la perdita e le separazioni, viste come tappe inevitabili del percorso umano. Altre celebrano l’unione e la collettività, rifuggendo un individualismo esclusivo.

L’album è intriso di riflessioni sulla vita, sull’esistenza e sui cambiamenti sociali e questo crea uno spazio di confronto per il pubblico. I Pinguini Tattici Nucleari hanno spiegato che molte delle storie e delle figure rappresentate nascono da esperienze personali o da riflessioni sociali, come quelle sul consenso: “Scriviamo in modo spontaneo, spesso senza accorgerci di quanto siano profonde le implicazioni delle parole.”

Hello World è un viaggio di 15 brani che invita l’ascoltatore a mettersi “scomodo”, a lasciarsi coinvolgere, a essere pronto ad alzarsi per ballare, a sedersi per riflettere, e a intraprendere un percorso caleidoscopico tra emozioni, esperienze e riflessioni. Un album che vuole regalare una prospettiva, come sempre estremamente personale e sentita, sulla complessità del presente.

Il Tour negli Stadi, gli instore e il concerto di Capodanno

I brani di HELLO WORLD saranno i protagonisti del TOUR STADI 2025, la nuova avventura live che li vedrà impegnati dal prossimo 7 giugno per 9 imperdibili appuntamenti italiani.

HELLO WORLD – TOUR STADI 2025

07 giugno 2025 – Reggio Emilia – RCF Arena (Campovolo)

10 giugno 2025 – Milano – STADIO SAN SIRO

11 giugno 2025 – Milano – STADIO SAN SIRO

14 giugno 2025 – Treviso – ARENA DELLA MARCA

17 giugno 2025 – Torino – STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO

21 giugno 2025 – Ancona – STADIO DEL CONERO

25 giugno 2025 – Firenze – VISARNO ARENA

28 giugno 2025 – Napoli – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

04 luglio 2025 – Roma – STADIO OLIMPICO

Ma prima di questi appuntamenti giganteschi, per i Pinguini Tattici Nucleari ci sono gli instore:

5/12 ROMA – Speciale Apertura serale Feltrinelli, Via Appia Nuova 427, ore 21.00

7/12 BERGAMO – Feltrinelli c/o DASTE, via Daste e Spalenga 13/15, ore 14.00

7/12 RODENGO SAIANO (BS) – Feltrinelli c/o Franciacorta Village, Piazza Cascina Mole 1/2, ore 18.30

8/12 TORINO – Feltrinelli c/o EDIT Porto Urbano, Murazzi del Po Gipo Farassino 15 ore 17.00

9/12 MILANO – Mondadori di piazza del Duomo, ore 20.00

10/12 BOLOGNA – Feltrinelli c/o Salaborse, Piazza del Netturo 3, ore 20.30

11/12 VENEZIA – CC Nave De Vero, Via Pietro Arduino 20, ore 17.00

12/12 NOLA (NA) – CC Vulcano Buono, Via Boscofangone, ore 17.30

14/12 FIRENZE – Galleria Del Disco c/o Le Murate Caffè Letterario, Piazza delle Murate ore 17.00

Agli instore segue il primo grande evento live: i Pinguini Tattici Nucleari festeggeranno il Capodanno in piazza ad Olbia, in Sardegna: “Il Capodanno sarà un momento per rivedere i nostri fan e condividere con loro le canzoni di questo nuovo capitolo. È un assaggio prima dei concerti negli stadi del 2025.” dicono.

Foto di copertina di Adriana Tedeschi