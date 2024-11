“Islanda” è il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, dedicato a chi viaggia per creare nuovi ricordi

Pinguini Tattici Nucleari, “Islanda“: testo e significato del nuovo singolo

Fuori da venerdì 15 novembre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali, “Islanda“, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, per Sony Music Italy/Epic Records.

Il brano, insieme al singolo “Romantico ma muori“, uscito lo scorso settembre e già certificato disco d’oro, anticipa il nuovo album della band, “Hello World“, annunciato proprio la scorsa settimana e in arrivo il 6 dicembre.

pinguini tattici nucleari – islanda: significato del brano

Nel nuovo singolo la band torna a parlare d’amore e di sentimenti, argomento che prediligono nei loro brani grazie alla loro capacità di fotografare momenti profondi e intensi in canzoni delicate e senza tempo, con una narrazione semplice ma diretta.

“Islanda è un viaggio che non sai dove ti porterà. Tutti viaggiano per motivi diversi: chi per abbracciare una nuova vita, chi per superare qualche trauma, chi per noia e chi per coraggio. Quando parti e te ne vai perché vuoi lasciarti alle spalle qualcuno, tutto ha un sapore diverso. Islanda parte da questa consapevolezza ed è dedicata a chi viaggia per dimenticare, o per meglio dire per creare nuovi ricordi.

Noi stessi siamo stati in Islanda tutti insieme come band ed è stato un viaggio unico. Così abbiamo deciso di scriverci una canzone, che sarà anche un po’ malinconica ma che di sicuro non ha paura dei nuovi inizi.” racconta la band.

pinguini tattici nucleari – islanda: testo del brano

pinguini tattici nucleari – tour stadi 2025: le date

Di seguito il calendario completo del tour negli stadi 2025 dei Pinguini Tattici Nucleari, organizzato da Magellano Concerti:

07 giugno 2025 – Reggio Emilia – RCF Arena (Campovolo)

10 giugno 2025 – Milano – STADIO SAN SIRO

11 giugno 2025 – Milano – STADIO SAN SIRO

14 giugno 2025 – Treviso – ARENA DELLA MARCA

17 giugno 2025 – Torino – STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO

21 giugno 2025 – Ancona – STADIO DEL CONERO

25 giugno 2025 – Firenze – VISARNO ARENA

28 giugno 2025 – Napoli – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

04 luglio 2025 – Roma – STADIO OLIMPICO

Foto di copertina di Adriana Tedeschi