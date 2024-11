“Hello World”: i pinguini tattici nucleari annunciano l’uscita del loro attesissimo nuovo disco

Attraverso un trailer sui social i Pinguini Tattici Nucleari annunciano la data di uscita di “Hello World“, il loro nuovo album, fuori da venerdì 6 dicembre per Epic\Sony Music Italy.

Il disco sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei formati fisici CD, CD autografato, LP picture, LP colorato e LP colorato autografato.

“Hello World” arriva dopo due anni di attesa, l’ultimo album della band, “Fake News“, risale infatti al 2022, progetto che li ha portati in giro per l’Italia con un lungo tour nei palazzetti (ben 33 date tutte sold out), e per la prima volta negli stadi, per 11 date che hanno raggiunto anch’esse il tutto esaurito in pochissimo tempo.

“Romantico ma muori“, uscito lo scorso settembre, è invece il singolo che ha anticipato il nuovo disco, già certificato disco d’oro e posizionatosi fin da subito ai vertici di tutte le classifiche.

Il titolo del nuovo progetto “Hello World“, prende spunto dal linguaggio di programmazione, ma ha dentro di sé molto di più, rappresenta un saluto sincero al mondo, che si riferisce a tutti indiscriminatamente, un benvenuto a chiunque voglia accompagnare la band in questo nuovo viaggio musicale.

“Hello World è la prima frase che gli studenti di programmazione, per tradizione, imparano a far ‘dire’ a un programma. Queste due semplici parole sono la sintesi di tutto: soggetto e contesto, input e output. Ogni volta che una band pubblica un album é come se salutasse il mondo, portando fuori quello che é stato chiuso ‘dentro’ per anni, le canzoni. Hello World é il nostro nuovo viaggio e accoglieremo chiunque si voglia unire a noi. É un viaggio tortuoso, dove a volte ci si deve adattare, ma promettiamo che ne varrà la pena: mettetevi scomodi.” racconta la band.

Clicca qui per preordinare “Hello World“, il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari, in uscita il 6 dicembre.

Pinguini tattici nucleari, hello world – tour stadi 2025

I brani del nuovo disco saranno al centro del prossimo tour della band, che nel 2025 tornerà negli stadi delle principali città italiane per 9 appuntamenti da non perdere.

Di seguito il calendario del tour 2025 dei Pinguini Tattici Nucleari, organizzato e prodotto da Magellano Concerti:

07 giugno 2025 – Reggio Emilia – RCF Arena (Campovolo)

10 giugno 2025 – Milano – STADIO SAN SIRO

11 giugno 2025 – Milano – STADIO SAN SIRO

14 giugno 2025 – Treviso – ARENA DELLA MARCA

17 giugno 2025 – Torino – STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO

21 giugno 2025 – Ancona – STADIO DEL CONERO

25 giugno 2025 – Firenze – VISARNO ARENA

28 giugno 2025 – Napoli – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

04 luglio 2025 – Roma – STADIO OLIMPICO

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI