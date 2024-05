Pierdavide Carone presenta il nuovo singolo “Carla e la Credenza”

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, “Carla e la Credenza” (ZooDischi / ADA Music Italy) è il nuovo singolo di Pierdavide Carone, che torna con nuova musica a tre anni di distanza dal suo precedente progetto discografico dal titolo “Casa” (2021).

PIERDAVIDE CARONE, “CARLA E LA CREDENZA”

In questo nuovo brano il cantautore usa la figura di Carla e della credenza come metafora per rappresentare coloro che non hanno il coraggio di sfidare le proprie convinzioni e di abbracciare nuove prospettive.

Ed ecco che da una parte c’è Carla – un ritratto stereotipato della resistenza al cambiamento, rintanata nel comfort delle proprie abitudini e convinzioni – e dall’altra un pezzo di mobilio, che rappresenta l’arredamento stantio di una casa che non si ha il coraggio di cambiare.

“Carla sono io che mi maschero da uomo medio, con le sue abitudini, opinioni, pigrizia, vigliaccheria e pavidità. E la credenza è l’arredamento stantio di una casa che non ho il coraggio nemmeno di ammodernare”, racconta Pierdavide Carone a proposito del brano.

Poi, aggiunge: “Carla sono io ma, occhio, siamo tutti noi, carpe nella lenza, capre di periferia, noi che sulla luna non solo non ci andremo mai, ma che se qualcuno ce la indicherà con un dito, noi resteremo a guardare il dito“.