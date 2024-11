Pier Luigi Pasino e Matilda De Angelis: i due attori e cantanti insieme per la prima volta nel singolo “Lidia”

Fuori su tutte le piattaforme digitali “Lidia“, il nuovo singolo di Pier Luigi Pasino e Matilda De Angelis, presente nella serie Netflix “La legge di Lidia Poët“, nella quale i due attori e cantanti sono i protagonisti.

Il brano è scritto dai due in collaborazione con Francesco Bacci (Lowtopic), che ha anche arrangiato e prodotto il pezzo.

“Avevamo due parole, quattro accordi e un posacenere. Non avevamo grandi piani, se non la volontà di non averne. Non sapevamo bene come e che cosa ne sarebbe venuto fuori, né in fondo ci interessava; volevamo solo scrivere una canzone.” raccontano i due artisti.

“Non sappiamo spiegare la musica – tantomeno come nasce – come il sesso degli angeli, la natura dei conflitti, il retrogusto dei vini, il fascino delle goleador, le ansie e le paure, la pace del silenzio, e mille altre cose. Ci sono, però, dei momenti – miracolosi – in cui stiamo in equilibrio tra le forze che animano e tormentano le nostre vite, e per un po’ siamo felici. Questo, forse, è quello che abbiamo provato scrivendo Lidia“. concludono Pasino e De Angelis su come è nato il brano.

Pier Luigi Pasino inizia il suo percorso musicale nel 2014, fondando la band Luke & The Lion, con la quale ha realizzato due EP, “Luke & The Lion” (2014) e “Fantom Very Much” (2017), per poi proseguire con un percorso da solista, debuttando nel 2019 con il nome d’arte Pasino e il singolo “Come un pazzo“.

Matilda De Angelis si appassiona fin da piccola al mondo della musica, e porta avanti questo interesse parallelamente alla sua carriera come attrice: a 16 anni diventa la cantante del gruppo Rumba De Bodas, con il quale incide un disco che porta in tour in Italia e in Europa, e successivamente partecipa a videoclip di artisti come i Negramaro e i Thegiornalisti.

Nel 2021 viene scelta da Amadeus come co-conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo e a maggio dell’anno successivo duetta con Elisa nel singolo “Litoranea“.