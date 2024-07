Paolo Benvegnù vince il Premio Tenco 2024 e festeggia i 20 anni dall’esordio come solista

Paolo Benvegnù quest’anno era l’unico artista finalista in due categorie del Premio Tenco 2024. Ha vinto la categoria Miglior Album in assoluto con È inutile parlare d’amore (prodotto insieme a Luca “Roccia” Baldini) ed è arrivato secondo nella categoria Migliore Canzone con Oceano feat. Brunori Sas.

Marco Gallorini e Andrea Marmorini, soci fondatori di Woodworm, sulla vittoria dell’ambito premio:

“Siamo sinceramente emozionati per questo importantissimo riconoscimento a Paolo, l’artista con il quale abbiamo iniziato la nostra avventura discografica, l’uomo sempre pieno di meraviglia e generosità, uno dei più grandi cantautori contemporanei, nonché la release numero 100 del nostro catalogo. Grazie di cuore ai giornalisti che hanno scelto di premiare tutto questo”

Paolo Benvegnù è, inoltre, pronto a festeggiare i 20 anni dall’esordio come solista e lo fa pubblicando una nuova release del suo album d’esordio.

Dall’ 11 ottobre tornerà con Piccoli fragilissimi film – Reloaded (Woodworm/Distribuito da Universal Music Italia – prodotto da Paolo Benvegnù e Luca “Roccia” Baldini).

L’album è già disponibile in pre-order ed è un’opera che scava a ritroso nel tempo con mani nuove e ancor più esperte, senza tradire l’originale ma dando nuova linfa e un fascino diverso ai brani.

L’album diventa un progetto collettivo grazie a preziose e inaspettate collaborazioni. I primi featuring svelati sono: Paolo Fresu & Ermal Meta, La Rappresentante Di Lista e Dente.

Paolo Benvegnù presenterà live il nuovo progetto insieme ai brani del suo repertorio.

Paolo Benvegnù – Piccoli fragilissimi film – Reloaded tour

Prodotto e organizzato da Magellano Concerti

12 novembre 2024 – BOLOGNA – LOCOMOTIV CLUB

16 novembre 2024 – NICHELINO (TO) – TEATRO SUPERGA

17 novembre 2024 – FIRENZE – VIPER THEATRE

21 novembre 2024 – MILANO – SANTERIA

23 novembre 2024 – ROMA – MONK

Lo stesso Benvegnù presenta così il progetto:

“2004. Piccoli Fragilissimi Film. Un disco di racconti di frammentazione, volontà, liberazione e rimpianto. Come fosse una ricerca sul passato personale e comune. Velluto e sale sulle ferite. 2024: PICCOLI FRAGILISSIMI FILM RELOADED. Esistono ancora quei pensieri? E le ferite? Le assenze, le presenze, i danni ricevuti e provocati, sono serviti a qualcosa?

Allora, solo le voci ed i suoni dell’Altro possono rimarginare le ferite, completare le pagine, verificare le appartenenze.

E finalmente si potrà capire se è stato il passato a divinare il futuro. Oppure se il futuro aveva già scritto il passato. Oggi è una giornata magnifica. La Realtà non è che la somma di milioni di realtà adiacenti. PICCOLI FRAGILISSIMI FILM RELOADED non è una summa di canzoni con ospiti. È una ricerca individuale e collettiva sul Respiro di ogni Umano. Del suo desiderio. Delle sue inettitudini, dei suoi timori.

E, come la lotta per la vita, è un crudelissimo inno alla gioia”.

Tracklist Piccoli fragilissimi film – Reloaded

1. Il mare verticale feat. Paolo Fresu & Ermal Meta

2. Cerchi nell’acqua

3. Io e te

4. Il sentimento delle cose

5. Fiamme

6. Suggestionabili

7. Brucio

8. È solo un sogno feat. La rappresentante di Lista

9. Only for you

10. Quando passa lei feat. Dente

11. Catherine

Il disco sarà disponibile in Doppio Vinile nero – formato die cut (disponibile su tutti gli store), CD in formato die cut e in una Special Edition che consiste in un Boxset in edizione limitata e autografata contenente, oltre al vinile, anche una musicassetta con inediti di quel periodo, tavole fotografiche e spillette da collezione (Disponibile in esclusiva sullo shop di Woodworm).

