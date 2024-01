Pagelle Sanremo 2024: la stampa premia le donne con Bertè e Angelina Mango in testa. Insufficienti Renga & Nek e Fred De Palma

Pagelle della stampa ai brani di Sanremo 2024.

Come è noto ieri, 15 gennaio 2024, la stampa ha ascoltato in anteprima i 30 brani che, a febbraio, parteciperanno in gara al Festival di Sanremo 2024. Se qui trovate le pagelle del nostro critico musicale, Fabio Fiume. Noi abbiamo voluto approfondire cercando di capire quali sono i brani che hanno colpito maggiormente, e quali meno, i giornalisti andando a prendere in esame quindi testate.

L’anno scorso venne subito premiato Marco Mengoni, la sua “Due vite” fu il brano che tutti gli addetti ai lavori riconobbero come candidato numero uno alla vittoria della kermesse. E in quel caso ci videro giusto visto che il cantautore trionfò davanti a Lazza e Mr. Rain.

Dopo gli ascolti dei 30 brani di Sanremo 2024 però le differenze non sono così nette e più che un vincitore o una vincitrice è facile delineare una possibile Top 5 finale anche se, va detto, sono diversi i brani che spaccano in due gli addetti ai lavori. Quelli di Irama e Sangiovanni per esempio.

Andiamo subito ad analizzare i numeri per capire cosa ne pensa la stampa dei brani del Festival di Sanremo 2024. Cliccate in basso su continua.