Osvaldo Supino canta il ritorno alla vita nel brano “Body Burning”

Osvaldo Supino torna con il nuovo singolo Body Burning, dalle sonorità pop dance travolgenti. Il brano, disponibile su Spotify e negli store digitali dal 22 febbraio 2022, è la prima anticipazione del prossimo album di inediti dell’artista.

Body Burning è scritto da Osvaldo Supino insieme a Ili (X Factor UK) e co-prodotto con Riley Smith. Si tratta di un brano pop, con prepotenti influenze house dance. Lo spirito del pezzo è di esprimere la voglia di rinascere e tornare alla vita.

A proposito della canzone, Osvaldo Supino afferma: “Parlo del ritorno a vivere, a sognare di nuovo, e a goderci a pieno ciò che ci spetta”. L’artista rivela: “Gli ultimi mesi in particolare, sono stati per me come delle montagne russe tra picchi di cose bellissime e perdite importanti che faccio fatica ad accettare. Però bisogna provare a rialzarsi, rimettersi in gioco e di questo parlo in questa nuova canzone. La musica e la danza per me sono ossigeno, sono un’esigenza, e questo è il motivo per cui sono qui con questo nuovo progetto“.

Body Burning, Me Quema e il nuovo album di inediti

Body Burning, presentato su un maxischermo di 74Mq in Piazza San Babila a Milano al centro del celebre quadrilatero della moda, è l’inizio di un nuovo progetto musicale. Il brano segue al successo di Don’t Hold Back e Lights Down Low, classificatisi in prima posizione nella LGBTQ Global Chart; e anticipa il prossimo album di Osvaldo Supino.

L’uscita del disco – il quinto di inediti in lingua inglese – è prevista per la fine dell’anno 2022. “In un momento in cui tutto è tanto veloce, voglio portare i miei fan a vivere con me la costruzione di questo disco, pezzo dopo pezzo, singolo dopo singolo“, dichiara l’artista. Il prossimo passo è la release di Me Quema, la versione in spagnolo in uscita l’11 marzo 2022. Ciò, a testimoniare la nuova importante connessione con il pubblico latino che proprio il mese scorso ha premiato Osvaldo Supino come Best International Artist agli Hispanic Celebrities Awards di Miami.