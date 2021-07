Osvaldo Supino pubblica “Lights Down Low” e la sua versione in spagnolo, “Perder el control”

Osvaldo Supino Lights Down Low è il nuovo singolo che segna il ritorno sulle scene musicali del poliedrico artista.

Questa nuova canzone arriva a due anni da Sparks, l’album con il quale Osvaldo è stato intervistato persino dalla CNN.

Co-scritta e co-prodotta da Osvaldo Supino insieme a Ili e Juancho Gutièrrez, il brano è distribuito da Believe Digital.

Lights Down Low mira ad essere una perfetta fusione tra sonorità dance e elementi orchestrali come spiega anche l’artista stesso:

“Solitamente i miei dischi nascono da ciò che ascolto mentre giro il mondo per promozione o per i concerti. Questa volta per forza di cose ho dovuto cercare dentro di me una nuova sonorità. Ecco perché questa canzone è una vera e propria combinazione di questi elementi. Sono dance, sfrenato, provocatorio ma allo stesso tempo cerco sempre un’emozione profonda, una raffinatezza, un’eleganza.

Il singolo è l’apripista di un nuovo progetto musicale per Osvaldo Supino:

“In un momento così sintetico voglio fare un cambio e portare il mio pubblico a sentire di più, a vivere ogni canzone profondamente, esattamente come faccio io quando le scrivo. Prima del disco usciranno tante nuove canzoni, una dopo l’altra“.

Lights Down Low è stata lanciata a giugno, nel mese del Pride…

“E’ innegabile che siamo in una fase di regressione culturale e a maggior ragione è necessario far sentire la propria voce, sentirsi orgogliosi e pretendere il rispetto e i diritti che meritiamo.“

Osvaldo è stato tra l’altro uno dei volti della campagna Claim Your Space di Spotify, che ha promosso i migliori artisti Queer del nostro Paese.

Del brano è uscita anche la versione in spagnolo, Perder el Control, fuori dal 9 luglio.

OSVALDO SUPINO LIGHTS DOWN LOW TESTO E VIDEO

See you dancing in the night light

Nothing but a good time

Waiting for me

You said you wanna find the right guy

Maybe its the right time

Man I’m lucky

Boy, cant control what my body gon’

Do, got a feeling I gotta breakthrough

Give me what you want and i’ll give back

(give it back give it back)

I been looking for the right time honey

Take me hand and we can go whenever you want

Let me show you how I feel with

The lights down

The lights down low

The lights down low

The lights down

The lights down low

The lights down

The lights down

The lights down low

Bodies touching and we cant stop

Feeling that we on top

Rise in the heat,

Just take your time I’ll follow you where you go

I’ll be in line I’m ready for you solo

Boy, cant control what my body gon’

Do, got a feeling I gotta breakthrough

Give me what you want and ill give back

(give it back give it back)

I been looking for the right time honey

Take me hand and we can go whenever you want

Let me show you how I feel with

The lights down

The lights down low

Low so low

Darkness is a friend of mine, friend of mine

But if you come with me it yeah could escape and we could do whatever things you like, yeah

I been looking for the right time honey

Let me show you how I feel with

The lights down

The lights down low

The lights down low

Foto di Ilario Botti