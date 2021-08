Ornella Vanoni senza filtri: “Con Mina litigai per un programma, Gino Paoli tentò il suicidio come Tenco”

È partita in maniera massiccia la campagna stampa di Ornella Vanoni per parlare del Docu-film sulla sua vita, Senza fine, un progetto che la vede protagonista e di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

Ormai vicinissima a compiere 87 anni (l’artista è nata il 22 settembre del 1934) Ornella si sente ormai libera di raccontare aneddoti sulla sua vita e sugli artisti che ha incontrato in una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della sera.

IL RAPPORTO CON MINA

“Eravamo amiche, ci frequentavamo. Un giorno a pranzo suo marito, Alfredo Cerruti, mi propone una trasmissione TV con lei. Accetto e parto felice per le vacanze. Poi scopro da Gigi Vesigna che nel programma ci sarebbe stata la Carrà. La chiamo e le dico “Sei una vigliacca”, lei mi risponde “allora è guerra”. Avrei solo voluto saperlo da lei. Col tempo abbiamo fatto pace ma da quando sta a Lugano ci siamo perse.“

Nel 2008 le due incisero un brano insieme, Amiche mai. In seguito Ornella dichiarò che il brano non era un granché.

GINO PAOLI

“Di Gino Paoli mi dissero che era frxxio. Lunga passeggiata gli chiesi ‘ma tu sei frxxio?’ Rispose ‘no, perché?’ ed io ‘mi avevano detto così’. E lui: ‘A me avevano detto che lesbica, canti male e porti male…’ scoppiamo in una grande risata”.

LUIGI TENCO

“Mi è sempre parso un soccombente, Paoli dice di no. Entrambi hanno tentato il suicidio; Tenco però c’è riuscito. Gino invece vive con una pallottola nel cuore.“

COLAPESCE DIMARTINO

“Sono tristi, però la tristezza è la loro forza. Mi sono divertita a interpretare il personaggio vestito di nero con la veletta in Toy boy…”

LUCIO DALLA

“Era bugiardissimo ma, proprio per questo, con lui non ti annoiavi mai…“

IL FESTIVAL DI SANREMO

“Mi spiace non averlo mai vinto. Ma quest’anno è come se lo avessi fatto, chi canta così a 86 anni?”