Ornella Vanoni, il compleanno di una diva senza tempo... le sue canzoni più belle!

Buon compleanno Ornella Vanoni attraverso le sue canzoni più belle.

La signora milanese della musica, colei che da oltre 60 anni è protagonista fra le protagoniste della nostra musica, colei per cui hanno scritto i più grandi, non ha certo bisogno di Fabio Fiume che ne decanti attraverso una classifica la strepitosa carriera.

Ha cantato con e d’ironia, con serietà e sentimento, con saudade e animo jazz, a ritmo di bossa o di maestria pop, esplorando sentimenti ed animo umano, descrivendo il mondo della donna in profondità, senza tradire nessuna delle sfaccettature possibili.

Eppure sono qui, incaricato di omaggiarla con una classifica speciale dal mio punto di vista delle sue canzoni. Io, proprio io che vorrei intervistarla e non l’ho mai fatto, che vorrei farmi raccontare la sua grandissima storia ma non per poi divulgarla a voi, ma semplicemente per avidità personale, quella di conoscere le mille curiosità che un’ enorme artista come lei, che le ha passate tutte nel mondo della musica potrebbe rivelarmi.

Non a caso mi precipitai a suo tempo a comprare il suo libro, Una Bellissima Ragazza, che divorai letteralmente in un giorno e mezzo, pure meno forse.

Non vorrei stringere la sua musica in una top 20, ma è il mio lavoro, è il mio incarico e devo farlo.

Ed allora nel rispetto più assoluto mia sig.ra Ornella, ho cercato di muovermi in 60 anni di musica, e chiedo scusa; scusa perché per un fatto anagrafico tante cose forse nemmeno le conoscerò e quindi non le ho potute considerare. Spero mi perdonerà.

Ho cercato però di dare spazio anche alle opere più recenti ( pur tralasciando duetti o brani a cui ha partecipato ma di altri artisti come Alberi con Enzo Gragnianiello o come Amore A Prima Vista con Simona Molinari, che un posto l’avrebbero si meritato) ed addirittura ho piazzato al numero uno una canzone che probabilmente solo chi possiede l’album specifico che la contiene conosce.

Con tutto il rispetto ed augurandole un memorabile compleanno ecco a tutti la top 20 di Ornella Vanoni. Cliccate in basso su continua.