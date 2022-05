Orlvndo in “Oh Mama” è un amico su cui fare affidamento per una 17enne a cui la vita cambia radicalmente

Il giovane cantante Orlvndo lancia il nuovo singolo Oh Mama, disponibile dal 6 maggio sulle piattaforme digitali.

Orlando Capasso, in arte Orlvndo, classe ’99, è un cantante emergente di Verona che si muove tra R&B, Pop e Rap.

Nei primi mesi del 2020 pubblica sui suoi profili social 3 freestyle, ATTO I, ATTO II e ATTO III, con i quali riscuote un discreto successo. Nello stesso anno rilascia il singolo Azkaban e poi il suo primo EP da indipendente AD HOC. L’EP che riceve una buona visibilità dalle piattaforme digitali e lo porta ad interfacciarsi con un primo pubblico.

A febbraio 2021, dopo una serie di video virali su TikTok, pubblica su Soundcloud Occhi distratti. Il brano si posiziona al secondo posto nella chart generale e hip-hop della piattaforma, rimanendo poi in classifica per altre 5 settimane.

Ad ottobre 2021 pubblica Universo, il primo singolo che, insieme a Piano Bar, Post Partum, Dopo Di Te e Oh Mama, andranno a comporre il nuovo progetto discografico, AD MAIORA. Ora è il momento del nuovo singolo Oh mama.

Con questo brano Orlvndo racconta con intensità, a tratti delicatezza, una tematica importante che cambia radicalmente la vita di una ragazza di 17 anni.

Oh Mama è l’esclamazione di un amico che, dopo un primo momento di smarrimento, cerca di essere una buona spalla su cui fare affidamento.

La canzone vuole essere un richiamo alla sensibilizzazione del caso, è un augurio di coraggio a tutte quelle ragazze che in questo momento sono nella situazione oh mama.

Oh Mama ha sonorità più pop rispetto ai precedenti brani, non mancano però i richiami R&B e hip hop che si mescolano alle chitarre elettriche, acustiche, al basso e alla batteria.

Orlvndo oh mama testo

Ma tu lo vorresti qui

Ti gira la testa

Non bevi più drink pure se sei a una festa

Mi parli di chi a me non interessa e penso “oh mama” eh

No no non fumi più weed

Ti vesti più larga

Non giri da queen

Mi parli di karma

Nascondi la pancia da sola sei in ansia e penso “ oh mama” eh

Oh mama mama mama mia tu volevi un futuro più clear blue

E invece qua sei positiva si su clear blue

Te la prendi con Dio gli chiedi venire giù

Ma dio fa solamente miracoli a Lourdes ah ah

E invece se sei nata in strada baby don’t look up

Hai fatto una bravata calma ora ci sono io qua

Se l’altro scomparirà perché ti ha amato per sfizio

Allora tuo figlio diventa la mia metà

Il tuo futuro adesso è pieno di rabbia

Ti chiedi perché questo a te e non a un’altra

Vorresti amore ma lui non ci sarà

La vita è magica magica magica

proprio perché non ha magia

a quello che ha volte ti capita

non salva la filosofia

Tempo sarai contento

Ora conto i suoi respiri

Nel bagno piangi forte

Non vuoi che mi avvicini

Tua mamma adesso ha un altro

Papà mille casini

Tempo mi serve tempo

Ritorniamo bambini

Na na na na na na na

Il tuo futuro adesso è pieno di rabbia

Ti chiedi perché questo a te e non a un’altra

Vorresti amore ma lui non ci sarà

Penso “oh mama” eh