Opposite: la difficoltà di un rapporto a due nel nuovo singolo “Narghilè”

E’ uscito per DIY Italia Narghilè, il nuovo singolo del duo modenese Opposite, formato da Camilla e Francesca, due ragazze di 23 e 24 anni che in rete già sono un fenomeno.

Narghilè guarda al rapporto tra due persone da un punto di vista diverso, analizzando tutte le sue sfumature e ciò che spesso si nasconde dietro ad una “finta” quiete.

La sofferenza, provocata dal periodo che stiamo vivendo, intacca anche i rapporti più solidi, in una giostra di emozioni, tra amore e odio, tra gioia e tristezza, tra felicità e depressione con l’unica speranza, che l’amore possa sempre trionfare.

“Ma quanto costa stare bene in due se non riusciamo a farlo neanche soli?”.

OPPOSITE NARGHILÈ

Il brano, che arriva dopo il buon riscontro di Iron Man, è accompagnato da un videoclip diretto da Nikolaj Corradinov e Valeria Veba e al quale prendono parte Diletta Begali, Carlotta Carboni, Simone Pietro Causa, Ilaria Di Blasio, Chiara Ghioni, Michele Tesoro.

Un video che, a poche ore dall’uscita, è entrato nelle tendenze di YouTube.

“Ci siamo svegliate con il video ufficiale di Narghilè in tendenza su YouTube. Dire che siamo contente è poco, perché non ci era mai successo di essere in tendenza con un nostro brano e questo è tutto merito vostro! Girare questo video per noi è stata un’esperienza assurda, un mix di emozioni e sensazioni pazzesco! Vorremmo ringraziarvi a uno a uno per tutto il supporto che ci state dando, speriamo di potervi vedere di persona al più presto.”

NARGHILÈ – IL TESTO

Testo di: Camilla Ronchetti, Francesca Basaglia, Davide Marchi

Musica di: Camilla Ronchetti, Francesca Basaglia, Enrico Palmosi, Massimiliano Moroldo

Sale dentro ai tagli, pericolo

Tornano ferite che pensavo di rimarginare

Tu, tutti i miei sbagli

Io anche di più

Ma ci perderei la notte a contarli con te

Come faccio a isolare il male per proteggerti

Se per farlo rischio sempre sempre poi di perdermi

Oh, ma quanto costa stare bene in due?

Se non riusciamo a farlo neanche soli

Sembra di stare sopra il cielo e poi

Catapultati sotto i girasoli

Dammi la mano che corriamo lontano

E squarciamo questa finta quiete

Che tanto cambierà quando io e te

Saremo fumo come narghilè

Che cosa mi fai?

Vorrei lo capissi

Perché ti amo ma a volte mi mandi più giù negli abissi

Siamo due paradossi, anime pure che stanno agli opposti

Ma il desiderio di averci ci rende impossibile stare nascosti

Ho paura di me come faccio a proteggerti

Scappo via ma so che tornerei di fretta a prenderti

Oh, ma quanto costa stare bene in due?

Se non riusciamo a farlo neanche soli

Sembra di stare sopra il cielo e poi

Catapultati sotto i girasoli

Dammi la mano che corriamo lontano

E squarciamo questa finta quiete

Che tanto cambierà quando io e te

Saremo fumo come narghilè

Controllo l’ora da un po’

Siamo in ritardo

E le lancette diventano di marmo

Ma tanto cambierà quando io e te

Saremo fumo come narghilè

Oh, ma quanto costa stare bene in due?

Se non riusciamo a farlo neanche soli

Sembra di stare sopra il cielo e poi

Catapultati sotto i girasoli

Dammi la mano che corriamo lontano

E squarciamo questa finta quiete

Che tanto cambierà quando io e te

Saremo fumo come narghilè