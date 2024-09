Onyekachi: il nuovo album dal sound afro-beat di Charles Onyeabor

È fuori dallo scorso venerdì il nuovo disco del cantautore nigeriano Charles Onyeabor, “Onyekachi“, per l’etichetta Rapid Groove Records e composto da 10 tracce dal sound afro-beat, alcune già pubblicate ed altre inedite.

Fuori inoltre in radio “The future of Africa“, il singolo raggae estratto dal disco, che descrive appieno la visione dell’artista sul mondo e sul suo continente d’origine. Charles Onyeabor ne parla infatti così:

“Il futuro dell’Africa è luminoso ed è tempo che sia il continente che il mondo ne riconoscano il potenziale. Chiedo agli africani di unirsi attorno a una visione condivisa, promuovere una leadership visionaria e passare da importatori a esportatori di beni.”

Charles, nonostante si sia trasferito in Italia nel 2003 e sia innamorato della cultura italiana, è ancora molto legato anche alla sua terra d’origine, e questo è anche grazie a suo padre, il famoso musicista William Onyeabor, colui che l’ha avvicinato fin dalla tenere età al mondo della musica.

Il cantante ha partecipato al concorso “Una voce per San Marino” nel 2021 e lo scorso anno ha pubblicato il suo album di debutto “Like Father Like Son“.

Onyekachi: la tracklist

Di seguito la tracklist del nuovo disco di Charles Onyeabor “Onyekachi“:

I’m Human

Black or White feat. Luna

Fine Girl

Magic

Money Talks

They Can’t Pull of Down feat. Miriam Taylor (Trap version)

My life

Joy

The Future of Africa

Sawa (live version)

Clicca qui per ascoltare il disco, fuori su tutte le principali piattaforme digitali.