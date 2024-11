Omar Pedrini col teatro-canzone “Quando siamo felici facciamoci caso” invita a fermarsi e a cogliere l’essenza della felicità. Scopri dove

Omar Pedrini dopo il lungo tour di addio al rock, con cui ha celebrato trent’anni di carriera sui palchi di tutta Italia, torna con Quando siamo felici facciamoci caso. Un progetto inedito, uno spettacolo di teatro canzone, ispirato all’opera di Kurt Vonnegut.

Emilio Russo alla regia e Simone Zoni alla chitarra accompagnano Omar Pedrini nel doppio ruolo di narratore e musicista.

In Quando siamo felici facciamoci caso i brani del cantautore bresciano si intrecciano con quelli di altri autori affini, e dalla loro fusione ne nasce un’esperienza sincera e autentica, in cui echi di poesia, arte e riflessioni profonde, tracciando un inno a una vita più umana e consapevole.

Quando siamo felici facciamoci caso

Lo spettacolo nasce da una frase di Vonnegut Quando siete felici, fateci caso, un invito a fermarsi, a cogliere l’essenza dei momenti di felicità.

Da qui Omar Pedrini prende spunto per la creazione del progetto teatro canzone in cui unisce parole e pensieri di artisti e pensatori che come lui hanno sentito la necessità di ripensare la felicità, il tempo e il significato dell’esistenza.

Ogni parola e ogni nota diventano un invito a farci caso, a custodire il tempo e a riscoprire il valore di ciò che abbiamo, per vivere una felicità autentica, che non si perde nel rumore di un mondo sempre più distante.

“Dopo un tour di 40 date, partito da Milano e conclusosi in grande stile con il live al Factory di Verona e la grande festa rock a fumetti nella splendida cornice di Lucca Comics & Games, ora sento l’esigenza di salutare il mio pubblico teatrale e lo farò con questa manciata di date, per abbracciarci ancora e guardarci negli occhi”

Omar Pedrini – Quando siamo felici facciamoci caso – date

Tour organizzato da IMARTS (International Music and Arts)

17 novembre – Teatro Menotti, Milano

3 dicembre – Teatro Comunale, Gonzaga (Mantova)

6 dicembre – Teatro Petrella, Longiano (Forlì Cesena)

7 dicembre – Teatro Qoelet, Bergamo (Bergamo)

